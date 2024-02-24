Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1510
Uau, que bando de gente. És o Trickster de que estou a falar? Aviso que o capitalizei :-)
Porque estás a dizer a verdade, o que te deu? Muito bem, senta-te, cinco. Posso acrescentar, que na divisão do espaço dos pontos descritos pelos valores de entrada dados, no nosso caso é o espaço multidimensional, o principal é dividir a área de forma a que caia no grupo Sim ou Não, e é importante que os valores FUTUROS dos vetores de entrada os mesmos os dispersem corretamente em ambas as partes das barricadas. A nossa e a do inimigo. Mas para que a rede funcione no futuro, é necessário não apenas dividir as atuais, mas também dividi-las para que os coeficientes polinomiais possam funcionar por si mesmos sem dados de entrada. Só neste caso a malha vai funcionar. O meu cérebro é longo para calcular o nível de generalização do polinômio resultante, mas como o resultado da generalização também está no futuro e calculá-lo de forma confiável não é possível apenas supor, portanto, quaisquer métodos de determinação da generalização são indiretos. Alternativamente: Ao obter os coeficientes do polinômio, faça a otimização para trás.......xm.... é necessário tentar...
Eu acrescentarei: uma rede neural deve claramente "entender" e adivinhar que é um e o mesmo padrão. É possível expressar o "significado" da evacuação de dezenas de outras formas, uma pessoa que sabe algo sobre regras de trânsito e organização do trânsito determinará facilmente que é essencialmente o mesmo padrão.O principal neste padrão em particular é a "evacuação" - como o evacuador e o carro evacuado são marcados esquematicamente, qual é a cor e o tamanho é uma décima coisa. O mesmo se passa nos mercados, os mesmos padrões com o mesmo significado podem ser visualmente muito diferentes (devido a distorções causadas pela fractalidadedos gráficos de mercado) e vice-versa, o mesmo à primeira vista o gráfico rabisca - para serem padrões / tabletes "significativos e diferentes". É assim que se formam ondas de diferentes dimensões num dado momento. Corujas não são o que parecem (c) Twin Peaks :)
Uma rede neural deve entender "sentido", sem ela não há como - pode identificar mal os padrões, estar enganada, não funcionar tão claramente como o cérebro, mas tem que captar pelo menos um pouco de sentido, isto é mais importante do que o reconhecimento claro de "imagens".
Você pode criar sinais muito semelhantes, como na imagem, as redes neurológicas comuns podem confundi-las com esta, mas em termos lógicos MA terão um significado completamente diferente. Você pode até pensar e desenhar-se para treinar a sua própria rede neurológica natural - Eu sou muito preguiçoso :)
Uma rede neural deve compreender o "significado", não há como não o entender. Mesmo que defina mal os padrões, cometa erros, não funcione claramente como um cérebro, mas deve compreender o significado pelo menos um pouco, é mais importante do que o reconhecimento claro de "imagens".
Sabe como é um carro, não sabe? Lembra-se dos seus desenhos de infância? .... e imagine que nunca viu nenhum outro transporte a não ser cavalos, e aqui está um sinal tão idiota - um "quadrado com buracos" preto ))))
Você está confiante na força do seu intelecto que seria capaz de entender o significado de tal sinal?
Este homem (ele é um homem?) é o anverso do Graal, e Vizard_ é o seu reverso. O próprio Graal não pode ser visto pelas pessoas, ele não é permitido.
Eh, é uma pena não haver mais Aleshy-son neste ramo, morto por vilões-investidores.... Esses eram os dias, a vida estava a ferver aqui. E agora... Ugh!
Acabei de me decidir. Nada de procurar. Otimização monótona e monótona, tempo após tempo, sem busca e aventura.
"Leve essa coisa de volta" :))
direito )))
Bem, um pouco mais de reflexão - as pessoas tendem a ficar presas (numa ilusão? em geral, em distorções cognitivas - é assim que chamam hoje em dia, na moda, de ilusões)
é o mesmo com MO e qualquer discussão sobre tecnologia informática ou robots - é tudo treta, os humanos são muito mais fixes!
Vamos dar exemplos simples:
1. Newton foi atingido por uma maçã (o que não foi o caso) e inventou as suas fórmulas engenhosas! - que amostra de pessoas deve ser recolhida para que ao bater-lhes no crânio com maçãs se obtenha o mesmo resultado? ou talvez seja mais fácil executar tal problema no PC e deixá-lo rodar todos os dados possíveis e ainda assim encontrar a solução para este problema?
2. Leva a equipe de desenvolvimento da aviação, eles têm experiência e bom software, então por que, depois de desenvolver uma nova fuselagem, eles a testam em um túnel de vento? - Eles são pessoas geniais e até o PC os ajuda?
Porque estou a escrever isto? - a questão é que 99% das invenções são acidentes e o próprio aparelho matemático com toda a sua complexidade não pode descrever coisas elementares (como o vento sopra!)
e pensar que um ser humano é uma coroa de criação e os programas informáticos são "matemática burra", imho, esta é outra ilusão - um ser humano faz-se um génio por acções aleatórias (físicas ou mentais), MO está envolvido no mesmo - procurando a solução de um problema através da realização de acções aleatórias
ЗЫ: a vantagem de um ser humano sobre uma máquina é apenas a presença do pensamento associativo, embora aqui seja possível argumentar o quanto essa vantagem? - Por vezes a experiência anterior do ser humano impede mais do que ajuda a resolver um novo problema, enquanto a memória associativa irá sugerir a procura de uma solução baseada na sua experiência anterior positiva (((
No início estavam a pelar maçãs, depois perceberam que era Monte Carlo:))
Monte Carlo é bom porque não tem regras precisas para as condições iniciais, mas tem um erro estatístico bastante bom na estimativa dos resultados
Eu quero fazer uma mistura de Q-learning + Monte Carlo, mas não no modo de teste, mas no modo de visualização, como eles ensinam NS a jogar Angry Birds
https://medium.com/datadriveninvestor/teaching-a-robot-to-buy-low-sell-high-c8d4f061b93d
Em dados artificiais funciona como no artigo, eu já o executei. Mas depois tudo volta à não-estacionariedade :)
talvez se usarmos uma série estacionária diferenciada do meu artigo, talvez seja algo interessante.
E sim, no que diz respeito à canalização funciona com MDP, agora eles estão tentando inserir camadas LSTM para que o modelo tenha mais memória. Como no artigo de autor deste tópico sobre Habra.