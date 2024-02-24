Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1504
Como o HMM difere fundamentalmente da SOM?
Li cerca de 100 de 650 páginas de Kohonen: Auto-Organizing Maps (uma leitura terrível de todos os campos relacionados, mas muito pouco não especificamente sobre SOM), em suma, "SOM puro" é a formação de conexões de neurônios em dados estáticos, quanto mais dados têm características relacionadas, mais forte é a conexão de neurônios
ZS: Eu estava discutindo com o autor do artigo sobre SOM no início da semana , em vez de responder ao autor tentou tocar algum tipo de hullabaloo, imho SOM não é uma rede neural no sentido clássico do NS, apenas o processo de aprendizagem de SOM semelhante ao aprendizado do NS
sim, você tem a impressão de que é mais ou menos comum responder a uma pergunta com uma pergunta ou enviar uma mensagem em algum lugar ))
só de pensar se parece ou não um modelo Markoviano latente, se os clusters são tomados como estados latentes... Terei que pesquisar no Google à minha vontade.
Porque o clustering usa algoritmo EM e no aprendizado de cadeias de Markov, por exemplo. E o peixe-gato também é um aglomerado.
Encontrei um grande artigo do Nicholas, recomendo....
https://www.finam.ru/analysis/newsitem391640076C/
É um artigo forte, mas fico chocado quando leio os comentários, porque só os idiotas escrevem comentários, não um único comentário apropriado + 99% deles estão fora do tópico, como muitas vezes acontece aqui)
O professor está a tratar no Finam agora?
O artigo é forte.
o artigo é geralmente sobre como o marido eminente caminhou magistralmente o ancinho por vários anos, mas nunca conseguiu instalar o Metatrader, mas construiu sua própria bicicleta durante muitos anos e disse, sim primitivo todos os comerciantes com seus indicadores primitivos, este é o caminho que leva ao Graal:"Chebyshev, Butterworth, Hilbert filtra até a 12ª ordem, Halley filtros, Forward e inverse Fourier transform, Forward e inverse cosine transform, Berg, Prony, métodos de estimativa espectral de entropia máxima, ARSS predictors, métodos de filtragem polinomial. "
Eu experimentei durante muitos anos e tenho testado tudo na minha demonstração durante anos, mas nunca aprendi que o MT pode testar o TS em 5 minutos))
Como diz um físico - declare! )))
Estes professores com 10 ou 15 invenções são um centavo a dúzia, como diz aqui um físico: Dê-me o estado! )))
Há um estado, mas não para você, você não está pronto ... você tem mais 5-10 anos para otimizar, e então você vai começar a distinguir o útil do Sr. ...
Você deve ter escrito imediatamente que pagou pelo link e pela publicidade, o artigo contém exatamente zero informações
Porquê tanta indelicadeza?
há um estado, mas não é para ti, ainda não estás pronto... tens mais 5-10 anos para optimizar, e depois vais começar a distinguir o útil do útil do Sr.
Apenas duas palavras - palma da cara.
Tive de o ler.
leia os blogs.
http://www.kamynin.ru/?cat=8&paged=55leituras da semana