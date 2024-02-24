Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1503

Boa tarde a todos vocês que estão no campo NS.
Eu não estudei muito NS num sentido básico, mas há perguntas e ninguém para consultar.
Se alguém conhece bem os modelos de construção, por favor informe em que direção procurar uma solução, e se faz sentido.

A tarefa é da seguinte natureza.
Há uma amostra na matriz unidimensional, os valores do indicador estão sendo redesenhados.
É possível ensinar a rede usando NS para obter o mesmo conjunto de amostras, mas sem redesenhar mais esta amostra em tempo real?
Isto é, usar um professor para ensinar valores duplicados de uma amostra e este resultado será redesenhado em tempo real?
Se não, que modelo é mais adequado para ele?
O agrupamento, como eu o entendo, dá a resposta final como duas soluções Sim Não, verdadeiro falso, 0 1
Que este modelo de aprendizagem não é adequado para a tarefa em questão.
Que modelo de aprendizagem é necessário para a tarefa em questão?
E vale a pena treinar para se livrar da reelaboração do valor no resultado final?

 
se o resultado está sendo constantemente redesenhado, então o que conta como o resultado final???

porque não contar como tudo o resto, ao fechar a vela?

 
mytarmailS:

se o resultado está sendo constantemente redesenhado, então o que conta como o resultado final???

porque não contar como tudo o resto, ao fechar a vela?

Nós não ensinamos o valor extremo, masa gama de valores.
O resultado final é o professor original na matriz unidimensional.
Ou seja, a questão é copiar, por exemplo, a mesma máscara, mas não a redesenhar em tempo real (a máscara é, por exemplo, não desenha).

 
estranha compreensão básica de NS, e qual é então a sua definição de erro de treino de NS?

A resposta é não, o NS sempre redesenhará de acordo com seu entendimento, mesmo se você treinou nos dados não redesenhados, você pode experimentar as funções de ativação e a estrutura do NS, mas ele ainda "parará" no erro de treinamento do NS - este erro "redesenhará" ao calcular o NS treinado

deste modo

 
O erro de aprendizagem é a diferença entre a saída do modelo desejado e a saída do modelo real.
Não permite avaliar a precisão do modelo com novos dados que não estiveram envolvidos no processo de aprendizagem.
É melhor usar o erro de generalização, ou seja, erro de modelo em um conjunto de teste.
Então é assim.

Por isso queria saber se é possível resolver esta tarefa com a ajuda da NS.
E sobre possíveis modelos que podem resolver este problema.
Sim, a idéia era apenas pegar um conjunto de valores não desenhados do passado e treinar a rede sobre esta amostra.
Existem programas especializados para o treinamento com modelos prontos ou para a sua construção manual.
A questão é qual modelo é mais adequado para a tarefa, o nome do modelo, tenho certeza que existe tal modelo.
Sim, é possível que haja um erro, mas você pode tentar minimizá-lo, a principal coisa que o modelo foi escolhido corretamente.
Vou ouvir as opiniões dos outros participantes.

 
Como está a correr com os dados reais?

 
Como estão a correr os dados reais?

Parece que estás a puxar o plus, mas é muito cedo para dizer. Comecei-o na sexta-feira na minha conta de demonstração. Estou pensando em aumentar o gatilho mínimo de entrada para diminuir o número de negócios e melhorar sua qualidade.


 
Parece estar a ir para o preto, mas é muito cedo para dizer. Comecei-o na sexta-feira na minha conta de demonstração. Estou pensando em aumentar o gatilho mínimo de entrada a fim de diminuir o número de negócios e melhorar sua qualidade.

Isto é uma porcaria, não um TS, meu amigo.

 
Parece estar a ir para o preto, mas é muito cedo para dizer. Comecei-o na sexta-feira na minha conta de demonstração. Estou pensando em aumentar o gatilho mínimo de entrada a fim de diminuir o número de negócios e melhorar sua qualidade.

Isto é uma porcaria, não o TS, meu amigo.

Um número tão baixo de negócios não é suficiente para reconhecer o Graal. A diferença entre os resultados analíticos e os resultados reais não é tão grande assim.

Em que é que o HMM é diferente da SOM em princípio?
