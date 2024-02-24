Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2458
Espalhar a palavra nos dedos deles e geralmente mostrar o resultado, para que o objetivo seja alcançado.
No geral, é fixe. É verdade, eu fiz a ligação com os modelos treinados, o carro não conseguiu estacionar, eu pensei que haveria uma caixa infernal que estaciona como o Schumacher.
Não, ainda não aprendeu. Eu mantinha a conta para aprender, às vezes ela já chega perto )
Mas o algoritmo é bastante grosseiro, schumacher lá e não vai ser um mês.
Que coisas?
Um conjunto de actividades que visam a obtenção de lucro. Por exemplo, agora os quants sabem o que fazer quando o mercado fecha e o que os participantes do mercado vão fazer. Comprando propositadamente sabendo que a multidão na sexta-feira, vai cobrir a qualquer preço e na segunda-feira o outono vai continuar, mas sem participantes. As coisas usuais que os programadores locais sabem muito bem.
Um conjunto de actividades destinadas a gerar lucros. Por exemplo, os quants agora sabem o que fazer quando o mercado fecha e o que os participantes do mercado farão. Comprando propositadamente sabendo que a multidão na sexta-feira, vai cobrir a qualquer preço e na segunda-feira a queda vai continuar, mas sem participantes. As coisas habituais que os programadores estatísticos locais, sabem muito bem.
Se quants e tu "sabes", porque é que ainda não são bilionários?
Eu tive isto durante 2 dias e meio.
Por alguma razão, depois do gen 9, o erro aumentou dramaticamente:
O 1º Melhor Genoma Automóvel por alguma razão mostra um erro de 1,52, embora o gráfico acima tenha um ponto mínimo de 0,67:
Depois de mudar para outro separador e voltar a iniciar a 10ª geração, o gráfico corrigiu-se a si mesmo e houve um novo líder imediatamente:
Mas no geral, em bruto, claro.
Satisfiz a minha curiosidade e isso é o suficiente.
Claro que é apenas um brinquedo, embora divertido.
Vou deixar um link para exemplos do Machine Learning for Algorithmic Trading in Financial Markets, de Stefan Jansen.
P.S. E, claro, eu ainda acredito nas limitações da aprendizagem de máquinas para TS, embora admita a sua utilidade em RM
A aprendizagem de máquinas na gestão de riscos pode usar Matlab, Python, R
embora eu ainda não o tenha codificado... (para distinguir Trend e Flat para usar o TS apropriado, claro, você pode confiar neste tipo de feedback [para analisar e variar o algoritmo MM], mas eu não quero pagar pelo humor do mercado e meu negócio com perdas, mesmo que reduzido a uma redução por algum algoritmo e teoria da probabilidade)... Ainda estou inclinado a fazer uma distinção clara entre boas e más negociações em termos de condições de mercado e consciência do comerciante sobre elas, e não há maneira de informar o robô sobre isso... A única maneira de fazer isso é ensinar o robô a não negociar com prejuízo (quando as condições de oferta e demanda mudaram, e o comerciante não está presente no terminal ou não está ciente delas).
A visão geral habitual dos métodos de MO, com o prefixo de negociação.
Eu tentei todas elas, exceto as redes sostisy, mas não importava, o importante é que nenhum milagre aconteceu.
Não é disso que se trata a negociação.