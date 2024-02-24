Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1514
Aqui está material mais interessante sobre entropia, por assim dizer, o autor explica com os dedos
https://habr.com/ru/post/171759/
Não consigo encontrar nada sobre árvores de decisão, alguns fragmentos de informação estão na web, preciso de algo sob a forma de literatura.
Sim, parece ser um bom artigo, acho que já o vi antes.
Bem, um livro do pai da floresta aleatória, talvez devesses lê-lo imediatamente.
fiquei sem pontos no site, não consigo baixar)
https://www.twirpx.com/file/2130647/
reconhecimento à velocidade da luz - nada mal
Aleksey Vyazmikin:
A rede neural de vidro pode reconhecer imagens sem câmeras ou algoritmos
Esta tecnologia tem mais de 50 anos de idade. Nada mais do que outra aplicação.
Eu fiz um indicador de acordo com o princípio do artigo sobre entropia máxima (a suposição é que o sistema vai sempre no sentido da maximização da etr.) Vermelho para comprar, verde para vender. Qual deles tem um valor maior e vai na direção da tendência.
Vou verificar, mas não parece ser pior do que as mães.
Procurei em Kodobase, ninguém o fez.
Eu gosto.
É fixe. Um pouco barulhento, no entanto...
Boa tarde.
Há um padrão que eu vejo com meus olhos, mas não consigo codificá-lo devido à sua complexidade e não consigo entender muito bem o que vejo. O núcleo é compreendido e formalizado, mas há detalhes que são capturados pela "visão lateral", levados em conta, mas não transmitidos à consciência. O padrão tem sido negociado com sucesso com as minhas mãos por muitos anos.
Eu gostaria de ensinar a neurônica a vê-la (ou melhor, aquela parte que configura 1) para resolver dois problemas:
1) tirar o que ela viu, entender "o que ela estava viciada" na montagem e através disso entender melhor o que eu vejo e qual é exatamente a característica importante do gráfico.
2) para transferir o comércio para ele ou (uma opção mínima) para colocar uma campainha.
A pergunta aos profissionais, por favor informe se o problema está configurado corretamente e aonde ir para resolvê-lo?
P.S. Estou calmo sobre o fato de que terá que passar um ou dois anos para uma solução e ainda mais calmo sobre a colaboração com profissionais.
Acho que não seria fácil encontrar cinco lacunas destas de seguida. Talvez seja melhor tirar uma foto do gráfico do local onde esta configuração está presente. Ou melhor ainda, tira várias fotografias.
A imagem é apenas uma ilustração das fases 1 e 2.