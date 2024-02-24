Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1508
como vai a conselheira ilya?
Estou desapontado com o graal. Há um forte desvio em relação aos meus cálculos teóricos e suposições. Fui inspirado pelo artigo de mesmo nome de Maxim para estudar o fenômeno da chamada memória de longoalcance oudependência de longo alcance .Eu escrevi um indicador baseado na ARFIMA. Os autores afirmam que tem uma melhor capacidade de previsão do que aARIMA.
O LRD flutua em ondas, faz sentido filtrar áreas com en alto, então as previsões fazem sentido, para uma pequena perspectiva. E escolhe uma janela.As correntes são más para o agrupamento? Estou quase a conseguir, vou reescrevê-las para o mql por diversão, deixe-as estar no meu arsenal.
Estou desapontado com o graal.
Então, tentou o indicador que atirei com as correntes? Ou só estava a brincar com os preços?
Que tal isso! Drobyshevsky da sistematização dos crânios homenídeos, passou a filosofar sobre um tema sobre o seu conteúdo (crânios são crânios). Inesperadamente! Assisti com muito prazer, obrigado.Pyssy: Parece que ele não descansa sobre os louros de Anokhin e Chernigovskaya.
Não posso levar a sério as pessoas que quando não entendem algo, invariavelmente vêm a Deus, ou se humilham tanto diante dos sentimentos dos crentes. O Anokhin parece ser um tipo sensato, mas quando começa a pensar em coisas altas... Não vou dizer nada sobre o segundo :))
Bem surpreso, não sabia que os antigos macacos/humanos são agora considerados ancestrais dos macacos modernos (58:18).
Pelo material, parece um ajuste da história :) Infelizmente, o raciocínio é fraco e contraditório, mas como um ponto de vista - que seja.
Na minha opinião, as pesquisas similares devem ser apoiadas pela análise das mudanças no DNA das subespécies com separação de novas mutações que serviram para o desenvolvimento da espécie - então será mais interessante para mim.
E quanto aos "reflexos condicionados", com base nos quais um homem muitas vezes toma decisões sem pensar na sua vida diária, inclusive sobre questões importantes, é interessante um livro de Robert Cialdini chamado "Psicologia da Influência". O tema também não é totalmente abordado aí, mas é interessante as técnicas coletadas utilizadas por pessoas conhecedoras e interessadas para seus propósitos.
E os circuitos, você ficou sem desempenho?
Com as correntes, tudo é ambíguo. Fiz um logretorno EURUSD/M20, "ajustado" com "lambertW" (fotos aqui). Eu treinei modelo com dois estados (o melhor, diz o autor 5). Abaixo você encontrará o código e as fotos.
Vamos desenhar o sinal e as citações