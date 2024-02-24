Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1507
Em termos da teoria do processo aleatório, uma tendência é o desvio mais acentuado dos parâmetros de um processo aleatório em relação a um. Aparece uma certa regularidade - um movimento direcional e determinístico. Estes parâmetros são os chamados "indicadores de descontinuidade" - entropia, Hurst, AFR, o que quer que seja. Você tem que procurar, encontrar e publicar aqui.
Ora, ora, ora. E então, não consegues vê-lo na tabela? Não?
Eu sei, e mantenho o estado aberto. Mas você? :))
Para que lado foi o próprio sinal?
Eu não sei. O meu TC acabou de o filtrar, só isso.
Quem tentou treinar um neurónio para abrir negócios e o segundo neurónio para fechar? - Ao mesmo tempo, claro.
Agora vou fazer crescer a floresta para fechar, tal como a EA terá dois modelos - abrir e fechar.
A questão da marcação de alvos é muito relevante - até agora, eu levei estupidamente do mínimo para os últimos 5 compassos após o intervalo ZZ. O problema é que a amostra é muito desequilibrada.
Tenho um especialista em tendências e é por isso que nem todos os segmentos ZZ são tomados.
Se eu tiver a abordagem certa, posso perguntar se faz sentido usar ZZ e que resultados foram obtidos (não há necessidade nos relatórios, a palavra é suficiente), porque estou experimentando nesta direção pela primeira vez.
OK, será interessante saber se faz sentido em princípio e que progressos foram feitos (não há necessidade das estatísticas, a palavra é suficiente), porque esta é a primeira vez que eu mesmo experimentei nesta direção.
E ainda nem sequer treinei o modelo, só tornei possível a recolha de dados.
Talvez mais tarde eu partilhe os meus resultados, mas mais uma vez, isto será apenas uma história....
Como vai o conselheiro Ilya?