Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1507

Novo comentário
 
Alexander_K:

Em termos da teoria do processo aleatório, uma tendência é o desvio mais acentuado dos parâmetros de um processo aleatório em relação a um. Aparece uma certa regularidade - um movimento direcional e determinístico. Estes parâmetros são os chamados "indicadores de descontinuidade" - entropia, Hurst, AFR, o que quer que seja. Você tem que procurar, encontrar e publicar aqui.

Ora, ora, ora. Não o consegues ver na tabela? Não pode?
Os mesmos desvios procuram através... Um... Hearst... qualquer coisa. Isso é original.
Tenho dúvidas, mas entendes o que estás a fazer e porquê?
 
Yuriy Asaulenko:
Ora, ora, ora. E então, não consegues vê-lo na tabela? Não?
As mesmas anomalias procuram através... Um... Dick... qualquer coisa. Isso é original.
Será que sabes o que estás a fazer e porque o estás a fazer?

Eu sei, e mantenho o estado aberto. Mas você? :))

 
Evgeniy Chumakov:


Para que lado foi o próprio sinal?

Eu não sei. O meu TC acabou de o filtrar, só isso.

 
Alexander_K:

Eu entendo e mantenho o estado aberto. Mas você? :))

Assuntos de dinheiro são os meus assuntos pessoais. E ninguém deve estar preocupado, por definição.
Você é livre de pensar o que quiser)).
[Excluído]  
Alexander_K:

Eu entendo e mantenho o estado aberto. Mas você? :))

 
Alguém tentou treinar um neurónio para abrir negócios e um segundo neurónio para fechar? - ao mesmo tempo, é claro.
 
Andrey Dik:
Quem tentou treinar um neurónio para abrir negócios e o segundo neurónio para fechar? - Ao mesmo tempo, claro.

Agora vou fazer crescer a floresta para fechar, tal como a EA terá dois modelos - abrir e fechar.

A questão da marcação de alvos é muito relevante - até agora, eu levei estupidamente do mínimo para os últimos 5 compassos após o intervalo ZZ. O problema é que a amostra é muito desequilibrada.

Tenho um especialista em tendências e é por isso que nem todos os segmentos ZZ são tomados.

 
Aleksey Vyazmikin:

Agora vou fazer crescer a floresta para fechar, tal como a EA terá dois modelos - abrir e fechar.

A questão da marcação de alvos é muito relevante - até agora, eu levei estupidamente do mínimo para os últimos 5 compassos após o intervalo ZZ. O problema é que a amostra é muito desequilibrada.

O meu Expert Advisor tem tendências, por isso, não está a tomar todos estes segmentos ZZ.

Se eu tiver a abordagem certa, posso perguntar se faz sentido usar ZZ e que resultados foram obtidos (não há necessidade nos relatórios, a palavra é suficiente), porque estou experimentando nesta direção pela primeira vez.

 
Andrey Dik:

OK, será interessante saber se faz sentido em princípio e que progressos foram feitos (não há necessidade das estatísticas, a palavra é suficiente), porque esta é a primeira vez que eu mesmo experimentei nesta direção.

E ainda nem sequer treinei o modelo, só tornei possível a recolha de dados.

Talvez mais tarde eu partilhe os meus resultados, mas mais uma vez, isto será apenas uma história....

 
Ilya Antipin:

Como vai o conselheiro Ilya?

1...150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514...3399
Novo comentário