Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1513
O objectivo desta actividade é identificar padrões estáveis (ou o que quer que lhes queira chamar), e eles são estáveis porque trabalham com diferentes PA; as minhas tímidas experiências nesta área mostram que isto é possível em princípio... e como consequência, a robustez aumenta (diminuindo o grau de ajuste)
é treinado primeiro em um VR, depois é treinado no outro VR. Quais as implementações que você precisa ver, podem ser diferentes
Também acrescento artificialmente o ruído às características, às vezes melhora os resultados.
dar uma olhada na amostragem importante, também é interessante.
meta-ensino
Eu o chamaria de "aprendizagem de drawdown", ou "aprendizagem de drawdown", para ser mais importante, esperar por um artigo sobre "aprendizagem de drawdown" de Pereverenko ou Denisenko, com OOP avançado (>5 profundidade de herança), 90% de acuracracia e a mesma relação (igual) de lucro para drawdown no teste, ou como nos bons velhos tempos sem qualquer teste, tudo em Lern e com martin, expoente puro)))
Preciso de escrever um artigo sobre"aprendizagem com drawdown" imediatamente.
A aprendizagem de transferência é quando os neurônios / camadas treinados em um conjunto de dados ou algoritmo são usados em outra grade como uma peça sobressalente, ela é usada, por exemplo, para estilização de imagens.
Não há necessidade de dar ajuda em tópicos sobre os quais você não sabe nada. Você saltou, pegou em termos e pensa que se tornou um especialista. Um tagarela, sim, mas não um especialista.
Você não precisa dar referências sobre tópicos sobre os quais você não sabe nada. Saltas para cima e para baixo, apanhas termos, e pensas que te tornaste num especialista. Um tagarela, sim, mas não um especialista.
Claro que não sou um "especialista", senão porque devo ficar por aqui, todas as minhas esperanças estão depositadas em vocês e Maxim Denisenko, "especialistas", estou à espera que escrevam um "artigo" sobre o assunto, e melhor ainda, reforcem-no com um sinal de esquema, algo como dopamina de Maxim Denisenko
Assim que você ler artigos e livros onde os "especialistas" da RL estão tentando aplicar dopamina a séries cronológicas financeiras, você verá que a dopamina é o melhor que pode ser feito com este assunto
não... Eu uso um, outro e terceiro PA como iguais no treinamento, vamos ver o que sai dele.
estudo interessante sobre entropia máxima que vi hoje, gostei de como usar a entropia para determinação de insumos (parte 2 do artigo)
O que está a faltar no meu aparentemente. Eu até inventei quase a mesma coisa, mas não consegui articulá-la. É um pouco apoiado pela teoria.
também mostra que mercados diferentes são previstos de forma diferente, por isso se está tudo numa pilha... Não sei
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
aqui está outro material interessante sobre entropia, o autor o explica com os dedos, por assim dizer.
https://habr.com/ru/post/171759/
Não consigo encontrar nada sobre árvores de decisão, alguns fragmentos de informação estão na web, preciso de algo sob a forma de literatura