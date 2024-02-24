Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 748
E a resposta para a questão de quais dados trazem informações sobre o futuro é simples. Expectativas de opção (sorriso de volatilidade), sua inclinação, sua curvatura e seu valor real. Depois: Delta e volume e interesse aberto do mercado real. Então o preço em si. Price Akshin, assim chamado.
De todos os instrumentos listados, apenas o Delta e o volume para 11 estão disponíveis para mim, onde consegui fazer 110 preditores usando esses dados e construir indicadores padrão como AD, Estocástico e Desvio Padrão.
Parece ser indicadores padrão, mas são construídos com base em dados excepcionais, contendo informações sobre o futuro....
Não obrigado......
Quanto a janelas, pegue meu TS básico, há sempre uma janela diferente ditada pelo próprio mercado, e sua formação implica uma inversão do mercado. O momento mais normal para análise é o momento de reversão antecipada.
E espero um pedido de desculpas seu, Max, pelo meu cepticismo sobre o meu TS em versos que eu também gostaria.
O meu mercado há muito que mudou de ascendente para descendente e para trás, e o TS ainda funciona. E se você visse o modelo em si, você ficaria surpreso (é muito pequeno)
até agora o crescimento atual não difere dos picos anteriores em termos de eficiência, ou seja, do ponto de vista do observador, o sistema não mudou
por isso estamos à espera de pelo menos 3 vezes a superioridade do maior pico
Eu reduziria os riscos enquanto o sistema está sendo testado, para não gastar muito com cerveja.
Esperando a mim mesmo, Max.... à minha espera... precisa de um pouco mais de tempo, nem todos os sinais do TS básico funcionam.... muitos estados de "não sei", como exemplo, sem negociações nos últimos 2 dias....
Se olhasses para o meu perfil, verias a gama plana durante a semana.
2. Se o seu sistema não dá sinais, então "infelizmente"...
Se houver alguma dúvida de que as setas só estão a descer.
Para esclarecer. Não há um único sinal de compra. Bem, ainda não.
Colegas!
Que tal filtrar também os melhores sinais destes?
Eu só aceito sugestões em privado.
Todos estão em silêncio.
Está na hora de fazer uma aposta.
Quem será o primeiro a fazer um posto.
Está bem. Vamos cancelar.
Porque não estamos a falar?
Tive um lote de novas ideias e decidi ladrar e verificar)