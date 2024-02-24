Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1135
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Aqui está a resposta.
Mas a que pergunta? :)
você mesmo deveria ter vergonha do resultado.
ahaha)))), mostre-me o seu indicador de tendência, que pelo menos não será muito pior....
Mas a que pergunta? :)
Num apartamento, o teu sistema vai ser uma porcaria.
Num apartamento, o seu sistema vai falhar.
não
vai gastar quando passar de plano para tendência
Primeiro que tudo, o que é isto?
Em segundo lugar, combinou intencionalmente as cores para que não pudesse ver nada?terceiro, onde está a direcção do negócio como a minha?
Primeiro que tudo, o que é isto?
Em segundo lugar, você escolheu cores próximas de propósito para não fazer sentido?
Mr. Straight Guy parece ser ainda pior nisto do que tu).
Eu estava a falar em prever a direcção de uma troca
não sobre flutuadores, tendências...
Desculpa, pensei que querias distinguir uma tendência de um apartamento, se a direcção não tem sentido, não consegues distinguir um bom padrão do ruído a olho nu, usa apenas a correlação, por exemplo, ou faz um backtest.
Não tens vergonha de ti próprio?
Como te posso dizer? É mais como uma risada.)))
Como posso dizer? É mais engraçado.)
suas fotos são engraçadas, você pode colocar fotos de suas bonecas ou facas aqui, faz o mesmo sentido de qualquer maneira
Está bem, se gostares, vou fazer-te umas fotos e acredita que serão muito mais fixes que as tuas.
Indicador Heiken Ashi sem configurações.
talvez fosse melhor ir directamente para uma grelha de ordens? ;)