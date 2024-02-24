Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1135

Novaja:

Aqui está a resposta.

Mas a que pergunta? :)

pantural:

você mesmo deveria ter vergonha do resultado.

ahaha)))), mostre-me o seu indicador de tendência, que pelo menos não será muito pior....

 
mytarmailS:

Mas a que pergunta? :)

Num apartamento, o teu sistema vai ser uma porcaria.

 
Novaja:

Num apartamento, o seu sistema vai falhar.

não

vai gastar quando passar de plano para tendência

 
pantural:

Primeiro que tudo, o que é isto?

Em segundo lugar, combinou intencionalmente as cores para que não pudesse ver nada?

terceiro, onde está a direcção do negócio como a minha?
mytarmailS:

Primeiro que tudo, o que é isto?

Em segundo lugar, você escolheu cores próximas de propósito para não fazer sentido?

Mr. Straight Guy parece ser ainda pior nisto do que tu).

 
mytarmailS:

Eu estava a falar em prever a direcção de uma troca

não sobre flutuadores, tendências...

Desculpa, pensei que querias distinguir uma tendência de um apartamento, se a direcção não tem sentido, não consegues distinguir um bom padrão do ruído a olho nu, usa apenas a correlação, por exemplo, ou faz um backtest.

 
pantural:

Não tens vergonha de ti próprio?

Como te posso dizer? É mais como uma risada.)))

 
mytarmailS:

Como posso dizer? É mais engraçado.)

suas fotos são engraçadas, você pode colocar fotos de suas bonecas ou facas aqui, faz o mesmo sentido de qualquer maneira

Está bem, se gostares, vou fazer-te umas fotos e acredita que serão muito mais fixes que as tuas.

 

Indicador Heiken Ashi sem configurações.

Indicador Heiken Ashi sem configurações.

 
Igor Makanu:

talvez fosse melhor ir directamente para uma grelha de ordens? ;)

