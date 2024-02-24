Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1129
Não fiques eufórico. Demora uns dias a digeri-lo calmamente, a girá-lo...
É um bom conselho. Leva o tempo que quiseres... :-)
os habituais volumes horizontais!!! Jesus! De onde é que vocês vieram? )) Ah, eu esqueci que este é um fórum de Forex)
Na pequena janela? No monitor da esquerda?
O que está errado?
Eu próprio tenho o mesmo problema. Alguém me pode dizer porque é que isto pode estar a acontecer?
Eu próprio tenho este problema. Alguém me pode dizer porque é que isto pode estar a acontecer?
Este é o caso de todos, não faz sentido olhar para os resultados da bandeja, apenas no OOS, mas se o sistema não tiver identificado padrões reais (e algumas centenas de pessoas no mundo identificam), então o OOS será nivelado por espalhamento ou algo pior. Mas para corrigir um vestígio - não há problema para qualquer graylist com 100$ e um par de horas.
1.eu vou tentar citar livremente Haikin: o conjunto de dados deve conter tanto exemplos positivos como negativos
parece estar claro com exemplos positivos, o que falta esclarecer é como ensinar exemplos negativos?
2.ruído também deve ser dado, mas não é exactamente um exemplo negativo, pois não?
1. É um bom ponto de vista. Mas você esqueceu - a proporção de positivo para negativo tem que corresponder à prática. Também uma citação de memória.
Para ensinar da mesma maneira. Sirva a entrada em misturas com os positivos.
2. a partir de 1. segue - sem ruído.
Se você tem apenas positivo e nenhum negativo, você não tem idéia do que está ensinando.
1. eu não esqueci, porque não sei - não há nada para esquecer, ainda quero ler, mas são estas pequenas coisas que começam tudo!
2. individualmente todos, imho, bem, meus objetivos são bons - eu não quero prever o imprevisível, eu quero adaptar o adaptativo ))))
A propósito, de onde tirar o negativo. Como eu não sei a tarefa, em termos gerais.
Se você está ensinando, digamos, a reconhecer triângulos, então a amostra de treinamento deve conter não apenas uma variedade de triângulos, mas também uma variedade de não-triângulos.
radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn
Então, sobre o flotsam, se você se lembra, eu trouxe à tona um tópico sobre como algoritmar o flotsam. Não obtive respostas claras, por isso tive de pensar por mim...
No início eu experimentei com distribuições - quanto mais o preço flutuava em um nível e quanto mais essas flutuações eram mais provável o fracasso; no entanto, esse método tem desvantagens e eu desisti dele.
O segundo método era melhor e gostaria de o partilhar contigo caso alguém esteja interessado...
Para o segundo método utilizei a autocorrelação de preço e procurei durante muito tempo por sinais de planicidade nas indicações ACF e encontrei dois sinais simples.
Este é o preço e a ACF
o código no R-ke
Agora sobre os sinais
O primeiro sinal é o número de extrema na ACF (azul)
O segundo indicador é o número de intersecções da linha zero com o eixo (vermelho)
Quanto mais crossovers e extrema, mais forte é o plano.
Uma função que retorna os dois atributos ou parâmetros acima
O método tem uma desvantagem - é uma janela deslizante de tamanho fixo, mas pode ser evitado, embora o algoritmo abrande cem vezes, o que é mau...
Agora o resultado é, na verdade.
Consideramos "plana" a situação quando o primeiro e segundo sinais são mais de 7
o algoritmo em uma janela deslizante de 30 pontos
algoritmo em uma janela deslizante de 200 pixels
e o próprio código
Se alguém souber como melhorar o algoritmo, não hesite em
Veja .....
Algoritmo em uma janela deslizante de 30 pixels
Algoritmo em uma janela deslizante de 200 pixels
Então, se tomar a história toda como uma janela, será um apartamento do início ao fim?