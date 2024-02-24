Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1131
Eu não vou dizer nada))))
Diz-me, qual é o problema, eu aceito críticas.
Diz-me, qual é o problema, eu aceito críticas
As zonas estão por todo o lado.
não está muito claro o que se está a passar.
a zona plana comeu a tendência...
até agora uma decisão ambígua
Ahh, eu vejo.... Já pedi toxica nesta linha, agora é a tua vez... O napoleão não te aperta?
)))
Droga, onde você estava quando eu perguntei a todos aqui há dias como procurar por um carro alegórico)))))
Bem, eu vou usar o meu indicador de qualquer maneira.
Substitua a palavra "plano" pela palavra "consolidação",
Há também um canal, lateral, dente de serra, densidade ))
Eu chamo-lhe um flyaway, acho que me acostumei a isso.
radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn
Obrigado, música ok))
Eu também me perguntei se existe alguma alternância regular entre os flops.
Corri uma janela deslizante sobre o Euro e registrei as características da minha função
Vamos fazer uma análise do espectro))))
Desculpe, eu mudei a árvore errada.
Acontece que podemos prever os intervalos entre o flat e se podemos prever a aproximação do flat é outra coisa.
Ou talvez eu tenha encontrado um ciclo de volatilidade normal eo Vizard está a contorcer-se em gargalhadas))
O período de uma série de preços é infinito.
E o seu período será um múltiplo da sua janela.Neste caso, se o cotier passar por cima da janela (e vai passar por cima dela em dinâmica, 100%), ocorrerá um erro.
hooray para isso! Já escrevi no tópico sobre olhar para "curvas" no testador, você chegou a um novo nível de "curvas" ))))
Estranho ouvir tal pergunta de um homem que escreveu a SSA.
Ou não foi?
Eu próprio o disse )))
É isso mesmo, é o mesmo ciclo.
A SSA é fixe, lembrei-me do meu trabalho com matrizes, por assim dizer, para recarregar a minha mente, e surgiram algumas ideias sobre previsões, depois vou colocar matrizes de trajectória em redes neurais, e depois... Ou uso curvas ou continuo a ler ;)
curvas não funcionam)