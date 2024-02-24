Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1131

Vizard_:

Eu não vou dizer nada))))

Diz-me, qual é o problema, eu aceito críticas.

 
mytarmailS:

Diz-me, qual é o problema, eu aceito críticas

As zonas estão por todo o lado.

não está muito claro o que se está a passar.

a zona plana comeu a tendência...

até agora uma decisão ambígua

 
Igor Makanu:

Ahh, eu vejo.... Já pedi toxica nesta linha, agora é a tua vez... O napoleão não te aperta?

)))


Droga, onde você estava quando eu perguntei a todos aqui há dias como procurar por um carro alegórico)))))

Bem, eu vou usar o meu indicador de qualquer maneira.


Igor Makanu:

Substitua a palavra "plano" pela palavra "consolidação",

Há também um canal, lateral, dente de serra, densidade ))

Eu chamo-lhe um flyaway, acho que me acostumei a isso.

 
Vizard_:

radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn

Obrigado, música ok))

 

Eu também me perguntei se existe alguma alternância regular entre os flops.

Corri uma janela deslizante sobre o Euro e registrei as características da minha função

Vamos fazer uma análise do espectro))))


Desculpe, eu mudei a árvore errada.


Acontece que podemos prever os intervalos entre o flat e se podemos prever a aproximação do flat é outra coisa.



Ou talvez eu tenha encontrado um ciclo de volatilidade normal eo Vizard está a contorcer-se em gargalhadas))

 
mytarmailS:

Eu também me perguntei se existe alguma alternância regular entre os flops.

Corri uma janela deslizante sobre o Euro e registrei as características da minha função

Vamos fazer análise do espectro))))

Acontece que se pode prever os intervalos entre o flat e se podemos prever a aproximação do flat já é algo

O período de uma série de preços é infinito.

E o seu período será um múltiplo da sua janela.

Neste caso, se o cotier passar por cima da janela (e vai passar por cima dela em dinâmica, 100%), ocorrerá um erro.
 
mytarmailS: Ou talvez eu tenha encontrado o habitual ciclo de volatilidade eVizard está a contorcer-se debaixo da mesa com gargalhadas neste momento)

Eu não vou dizer nada))))

 
Igor Makanu:

hooray para isso! Já escrevi no tópico sobre olhar para "curvas" no testador, você chegou a um novo nível de "curvas" ))))

Estranho ouvir tal pergunta de um homem que escreveu a SSA.

Ou não foi?

 
Vizard_:

Eu não vou dizer nada))))

Eu próprio o disse )))


É isso mesmo, é o mesmo ciclo.



 
Igor Makanu:

A SSA é fixe, lembrei-me do meu trabalho com matrizes, por assim dizer, para recarregar a minha mente, e surgiram algumas ideias sobre previsões, depois vou colocar matrizes de trajectória em redes neurais, e depois... Ou uso curvas ou continuo a ler ;)

curvas não funcionam)

