Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1128
Os jovens de hoje nem sabem como o Neuroshel era bom, e seu renascimento agora ultrapassa qualquer software de análise. É como comparar a MT em relação a outros terminais, e a NS em relação a outros softwares de análise de mercado é simplesmente a líder indiscutível. Sim, a unidade da rede neural era horrivelmente merdosa. As redes lá foram ensinadas ferozmente, etc. Mas a ideia nela contida conquistará os corações de qualquer trader não familiarizado com programação, porque não era necessário...
Todo o trabalho foi realizado exclusivamente com um conjunto completo de dados, não houve nenhuma barquia e qualquer teoria para TS foi testada em 10 minutos apenas com a ajuda do mouse. Lembro-me que estava a mudar de ratos como luvas durante o ano, mas não é grande coisa criar um ninho infinito do indicador no indicador. Conectando a DLL. Lembro-me que Cloth foi um dos primeiros da nossa empresa que começou a escrevê-los. Não a point....
Quando você executa o programa há mais de três botões, mas a flexibilidade do programa era tão alta que qualquer teoria foi primeiramente testada lá e, se fosse útil, poderia ser implementada em MT. Este software permitiu que pessoas que não tinham muita experiência em programação pudessem fazer TC no mesmo nível dos profissionais. A aparência era humilde, mas as possibilidades eram infinitas. Não tome isto como um anúncio, tanto quanto sei, já não suporta MAS.
Eu quero mesmo reanimá-lo. Não pegar no código de outra pessoa e escrever tal programa do zero, tomando a ideia da abordagem para construir estratégias e sistemas como um todo.........
É claro que o investimento é necessário e os programadores devem ser de Deus, como Klot disse uma vez sobre si mesmo. Como ele costumava dizer Wizard???? Ele vai programar o inferno fora deles. A propósito, o Reshetov é um deles. Ele deve estar de cabeça para baixo a ver-me estragar o código dele à noite, mas eu arranjo-o, prometo 12 de Janeiro.
Eu definitivamente lançarei este projeto, mas ele será mais moderno com as tecnologias atuais no NS e acredite que a demanda por tal produto será enorme, uma vez que os comerciantes se tornam programadores sob coação. E não há código. O mercado não é apenas o verdadeiro robô comercial, mas também o próprio robô comercial, por isso o mercado é mais atraente para eles. Se investidores ou programadores lerem esta mensagem, por favor contacte-me em privado e podemos discutir como eu a vejo. Mas este programa vai ser um splash download da playstore.........
Tudo isto é feito com 10 linhas em R, incluindo a saída de equi no gráfico))))
Ouça, como é que eu treino uma rede ou outro classificador na classe P pela função fitness? Eu pesquisei tudo no Google, eu não encontrei nada((
Ou tal treinamento é, em princípio, impossível sem a GA?
Não sem ga, eu não sei. Fizeste o teu guizo?
Sinceramente? Ainda nem sequer tentei... Falhei algumas vezes no modo de teste online e perdi abruptamente o interesse, talvez eu volte um dia...
Fiz algumas experiências com medidas de proximidade, a cointegração funciona muito bem (teste de Dickey Fuller), em vez de correlação ou distância euclidiana, nem preciso procurar padrão após padrão, posso fazê-lo diretamente por padrão -> encontrar analógicos - média - obter previsão - ir
Eu quero fazer algo adaptativo, mas falta-me conhecimento
É isso aí, estou acabado)))
ele só está a namoriscar... para te fazer sentir melhor ;)
Muito e não o suficiente é mau; deve haver sempre uma média dourada, ou seja, uma medida)))
é verdade ;))
Eu li a notícia, fiquei interessado na foto, uma pesquisa na foto produziu um resultado:
Bem, se o Google até determina que a IA é isto, então uma foto...
Então... bem, rapidamente, todos se espremem e quem
quem pode ver os programas e indicadores aqui ????
;)
No monitor da esquerda há um gráfico de distribuição de algum tipo. Sim? Não?
Como hei-de saber? Se eu soubesse... Eu estaria aqui sentado a ganhar dinheiro!!! Mas é uma boa fotografia! ;)
Não, eu acho que há pessoas "adultas" trabalhando lá e não há distribuições.
os habituais volumes horizontais!!! Jesus! De onde é que vocês vieram? )) Ah, eu esqueci que este é um fórum de Forex)