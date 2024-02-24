Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1134
Eu criei um indicador que é bastante bom em destacar tendências, até agora eu o chamei de super tendência))
Agora há duas versões em desenvolvimento, na Fig. Eur 5min 25k pontos
A tendência azul é para cima, a vermelha é para baixo,
Uma versão está à frente da outra e vice versa, acho que vou cruzá-los juntos...
Este indicador não tem nenhuma configuração, nenhum período, nenhum MO ainda)) a idéia principal no indicador é adaptabilidade e econometria...
Na minha opinião, este é o melhor dos indicadores de tendência que já fiz, embora os cálculos para os testes sejam bastante caros, mas vale a pena ...
Então lá vai você)) Boa sorte a todos!
https://www.mql5.com/ru/code/16774
Vou tentar mantê-lo no apartamento.
https://www.mql5.com/ru/code/16774
você vai sofrer no apartamento de qualquer maneira.
vejamos, os testes vão mostrar....
O meu indicador não tem nada a ver com o que está no link, nem tem nada a ver com as médias móveis, é fundamentalmente diferente.
Nem sequer é desenhado pelo preço como costuma ser.
a mesma coisa na essência, mas não na formaos testes serão interessantes para ver, no entanto
Vamos ver Max, eu realmente quero que você esteja errado ))
A experiência diz que milagres não acontecem, mas por outro lado a experiência diz que eu criei algo, o que é diferente de qualquer coisa que eu já fiz antes.
tem bom aspecto
um só problema
a linha entre um flat e uma tendência é quase a mesma que o cruzamento de 2 MAs com todas as perdas múltiplas de spread resultantes
Sim, isso é uma treta. MAs, um canal, + uma pausa no canal. E todo o amor.
))))) ahah
Você é estudante do clube de forex? ))Porquê? Stochastic é melhor))))
Eu criei um indicador que é bastante bom em destacar tendências, até agora eu o chamei de super tendência))
Agora há duas versões em desenvolvimento, na Fig. Eur 5min 25k pontos
A tendência azul é para cima, a vermelha é para baixo,
Uma versão está à frente da outra e vice versa, acho que vou cruzá-los juntos...
Este indicador não tem nenhuma configuração, nenhum período, nenhum MO ainda)) a idéia principal no indicador é adaptabilidade e econometria...
Na minha opinião, este é o melhor dos indicadores de tendência que já fiz, embora os cálculos para os testes sejam bastante caros, mas vale a pena ...
Então lá vai você)) Boa sorte a todos!
Aqui está a minha resposta.
Para que são os limpa pára-brisas? Stochastic is better )