Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1134

Eu criei um indicador que é bastante bom em destacar tendências, até agora eu o chamei de super tendência))

Agora há duas versões em desenvolvimento, na Fig. Eur 5min 25k pontos

A tendência azul é para cima, a vermelha é para baixo,


Uma versão está à frente da outra e vice versa, acho que vou cruzá-los juntos...

Este indicador não tem nenhuma configuração, nenhum período, nenhum MO ainda)) a idéia principal no indicador é adaptabilidade e econometria...

Na minha opinião, este é o melhor dos indicadores de tendência que já fiz, embora os cálculos para os testes sejam bastante caros, mas vale a pena ...

Então lá vai você)) Boa sorte a todos!

Vou tentar mantê-lo no apartamento.

você vai sofrer no apartamento de qualquer maneira.

vejamos, os testes vão mostrar....

O meu indicador não tem nada a ver com o que está no link, nem tem nada a ver com as médias móveis, é fundamentalmente diferente.

Nem sequer é desenhado pelo preço como costuma ser.

a mesma coisa na essência, mas não na forma

os testes serão interessantes para ver, no entanto
 
Infelizmente e ah... a mesma coisa na essência, mas não na forma.

será interessante ver os testes, no entanto

Vamos ver Max, eu realmente quero que você esteja errado ))

A experiência diz que milagres não acontecem, mas por outro lado a experiência diz que eu criei algo, o que é diferente de qualquer coisa que eu já fiz antes.

 
tem bom aspecto

um só problema

a linha entre um flat e uma tendência é quase a mesma que o cruzamento de 2 MAs com todas as perdas múltiplas de spread resultantes

 
Tem bom aspecto.

A única coisa é...

a linha entre o flat e a tendência é quase a mesma que o cruzamento de 2 MAs com todas as perdas múltiplas de spread resultantes

Sim, isso é uma treta. MAs, um canal, + uma pausa no canal. E todo o amor.

 
Sim, é tudo uma treta. MAs, um canal, + uma quebra de canal. E todo o amor.

))))) ahah

Você é estudante do clube de forex? ))

Porquê? Stochastic é melhor))))
 
Aqui está a minha resposta.


 
 Para que são os limpa pára-brisas? Stochastic is better )
Obrigado. Talvez seja.
Pode não ser uma má ideia. Mas para uma aplicação completamente diferente. Provavelmente é melhor junto com os MAs.
