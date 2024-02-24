Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1137
Por saídas entendemos tanto a compra como a venda de marcas (qualquer tipo). Eu não considero nenhum algoritmo especial de posições de saída, porque um sinal de venda é um sinal natural para fechar uma ordem de compra(embora possa estar errado, eu não pensei nisso)
Portanto, esta é uma tarefa interessante - como amostrar marcas aleatoriamente, a partir de alguma distribuição, ou enumerando distribuições, a fim de obter um conjunto de estratégias únicas e selecionar as melhores então
em outras palavras, como mudar a função de recompensa de uma forma eficiente.
Não sei, acho que é mais fácil desde que reparei que não é precisão ou sinais suficientes, por isso vou fazer hubs multi-moeda, multi-temporais, com contabilidade separada de ordens e posições, como o TS da Liga no próximo tópico.
P.S., claro, o sentido da minha ideia de aprendizagem em lote pode desaparecer no processo de desenvolvimento, se entretanto aparecer um verdadeiro sistema adaptativo RL em tempo real:)
As suas estatísticas são um pouco confusas, lucro 7175 drawdown 2386 e Sharp Ratio 0.1
E qual deveria ser a razão Sharpe? Os dados são do terminal. Drawdown - Tomo o valor máximo ao comparar o drawdown do capital próprio e drawdown do saldo, talvez tenha havido um pico enorme que não foi fechado a tempo e causou uma sucessão de negócios perdidos por causa do flat.
No rácio normal de lucro (perda) \max drawdown deve estar próximo do coeficiente Sharpe, ou seja, no seu caso ~3(7175/2386) e não 0,1, há discrepâncias, é claro, mas se mais de uma ordem, então claramente algo está errado.
A partir da ajuda, o coeficiente Sharpe é contabilizado de forma diferente
O que é a "taxa livre de risco" é a questão...
Além disso, eu trabalho em Si futures - talvez seja essa a questão? Eu tenho sempre a proporção em décimos.
É um rendimento nocional sem risco - a % de um depósito bancário (na moeda apropriada) num banco de primeira classe ou a % de obrigações do Tesouro dos EUA a longo prazo.
A questão é de onde os dados são retirados pelo terminal...
Se eu fosse a ti, pensava no que significam os números que estás a ver.
Os Terminais são escritos por pessoas comuns que podem, por exemplo, ser demasiado à noite, como toda a gente às vezes, e depois Sharp Ratio apenas em décimos... Você deve ter pelo menos uma idéia aproximada de quanto Sharpe Ratio terá, este é o fator de qualidade mais importante da estratégia.
PS: Normalmente a taxa sem risco não é levada em conta nos terminais.
Da descrição da fórmula não está claro como verificá-la, por exemplo, como calcular a"média aritmética do lucro para o tempo de posse de uma posição"?
Talvez seja uma questão de uma pequena expectativa matemática?
Em qualquer caso, notei que quanto mais alto for este número, melhor, e isto não é pouco, e o relatório principal é escrito no arquivo com os números que eu entendo.
Para as minhas observações, não consegui subir mais de 1. E ainda não vi as contas/gráficos de outras pessoas com valores mais altos. Embora eu possa estar errado.