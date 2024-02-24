Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1142
Eu peguei seu relatório, copiei os negócios dele e fiz um cálculo em Excel baseado neles, nada complicado, olhe para as fórmulas e você verá por si mesmo que os deuses não queimam vasos. Estou a anexar o ficheiro.
Como você pode ver, no relatório de teste o Sharpe Ratio é considerado correto.
Repito, seu algoritmo não está correto, é um clássico erro do primeiro ano de estudante de economia esquecer a raiz do comprimento da amostra ao calcular SR de diferentes comprimentos. O valor de tal cálculo será significativamente diferente para diferentes números de negócios e não será possível comparar o patrimônio para um mês e um ano. C'um caraças, pesquisa-a no Google ou assim... Não sei se vou publicar estes cálculos no elitrader e será uma pena, porque não é um software personalizado, mas um dos maiores, e é um verdadeiro fiasco...
PS SR >3 é um valor de SR bastante normal, a menos, claro, que seja um ajuste, com HFTs pode ser de dois dígitos :)
Mostra-o aqui mesmo, senão vais ter de ser banido.
PS Um depósito inicial razoável e tamanho de lote para negociação é assumido. Não muito pequeno e não muito grande. E então não haverá dúvida porque o lucro médio de $1 num depósito de $100 k mostra pior Sharpe do que o lucro médio de $100 num depósito de $1000.
Você tem um pequeno problema - primeiro você inventa uma fórmula e a atribui a nós, depois você tenta encontrar falhas com essa fórmula. Вспомните/почитайте википедию , например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
Você também pode encontrar o desvio padrão no mesmo link.
Isto é apenas o começo, se fizermos uma nova amostra (por exemplo, o dobro do capital próprio), a fórmula deles será bem diferente, embora a relação lucro/risco não tenha mudado muito))))
Não precisa de se cobrir com palavras inteligentes. A reamostra refere-se a outro tópico, aqui só pegamos uma amostra de PnL sem nenhuma linha de tempo e calculamos a razão Sharpe sobre ela.
Você tem um pequeno problema - primeiro você inventa uma fórmula e a atribui a nós, depois você tenta encontrar um erro nessa fórmula. Вспомните/почитайте википедию , например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
Você também pode encontrar o desvio padrão no link lá.
Olha, a Wikipédia não substitui o QE, a Wikipédia não leva em conta toda a gama do que acontece na prática, que a duração da equidade pode ser qualquer duração, e a Wikipédia implica que você mede apenas um ano e nada mais onde um número claro de retornados diários.
Aqui http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html por exemplo, leia.
Na verdade, qualquer pessoa que tenha feito um laboratório pelo menos uma vez, deve saber sobre o racionamento de SR
Desvio Padrão de Rentabilidade. Este nosso velho amigo: pensávamos que o tínhamos partido em pedaços, mas não; aqui está ele, ressuscitou das cinzas para participar como componente de risco no cálculo dos retornos ajustados ao risco. Note que é extremamente importante expressar este valor estatístico para o período de tempo relevante - idealmente, como mencionado acima, por um ano. Devido à natureza deste cálculo (onde este valor varia como resultado directo da raiz quadrada do número de observações), é necessário multiplicar ou dividir a raiz quadrada do número de observações. Por exemplo, suponha que você tenha dados diários para um ano, o que define um desvio padrão diário de, digamos, $10.000, ou 1% (deixe o montante de capital ser de $1 milhão). Para encontrar o desvio padrão anualizado, multiplique esse valor pela raiz quadrada do número de dias de operação no ano. Se você cruzar fins de semana e feriados no calendário, você recebe aproximadamente 250 dias mais ou menos um ou dois dias, e a raiz quadrada desse número é aproximadamente 15,9. Portanto, se o desvio padrão diário for $10.000, ou 1%, então o desvio padrão para o ano é aproximadamente $159.000, ou 15,9%.
Na fórmula de cálculo da Sharpe Ratio, esta normalização ao longo dos intervalos de tempo deve ser feita de forma a que os resultados façam sentido. Observe que esta fórmula permite o ajuste de fatores como o fato de que o conjunto de dados pode não estar completo (por exemplo, seis meses de dados) e que os períodos de tempo não serão necessariamente iguais a um dia. No entanto, nas minhas explicações sobre estes fenómenos intrigantes, vou contar com a opinião dos meus amigos estatísticos profissionais.
Neste ponto você pode estar calculando sua Razão Sharpe, e se perguntando se você deve se envergonhar ou se orgulhar do resultado. Seguindo uma simples regra geral, acho que você deve quase sempre apontar para que a razão Sharpe calculada usando o método acima seja maior ou igual a uma. Por exemplo, assumindo uma taxa de juros sem risco de 5% e um desvio padrão de retorno anualizado de 15%, tal carteira precisaria de um retorno de pelo menos 20% para atingir esse limite:
Não há necessidade de se esconder atrás de palavras inteligentes. Aqui pegamos apenas uma amostra PnL sem nenhuma linha de tempo e a usamos para calcular a Sharpe Ratio.
resample - como uma forma clara de falsificar o algoritmo SR
Altere o algoritmo rapidamente antes que alguém note))))
resample - como uma forma clara de falsificar o algoritmo SR
Já está, obrigado. Para a proibição.
Acho que encontraste uma explicação para o cálculo Sharpe aumentar ligeiramente com o aumento do depo inicial. E, em geral, quanto maior for o depósito inicial (base de cálculo) com as mesmas variações absolutas no saldo/capital, menor será a volatilidade dos fundos da conta em termos relativos.
PS SR >3 é um valor de SR bastante normal, a menos, claro, que seja um ajuste, com HFTs pode ser de dois dígitos:)
É bom que você saiba como usar um motor de busca. https://smart-lab.ru/blog/267416.php