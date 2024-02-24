Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 564

Aqui está o que eu estava a pensar. Há muitas implementações de todo o tipo de redes, mas elas têm todo o tipo de fórmulas complexas. Se alguém consegue "decifrá-los", então eu posso codificá-los em µl. Então posso tocar em métodos diferentes.

O que achas desta sugestão?

Ou eu mesmo o estudarei e depois não o mostrarei a ninguém).
 
forexman77:

Ou vou estudá-lo eu mesmo e não o mostrarei a ninguém mais tarde)

Não, tal sugestão).

Há um monte de software já escrito para aplicar NS. Você depura o sistema e o conecta ao MQL através de API. A partir da MQL, a entrega de dados e funções comerciais é necessária. E não tens de escrever nada).

 
+1
 
Você já disse isso. Não estou acostumado a confiar no código de outra pessoa, talvez ele possa conter erros ou mesmo estar incorreto. Parece-me que tenho de compreender o que estou a testar e que sentido faz.

Então minha saída é aprender Python ou R e depois olhar através das bibliotecas para entender o que está lá.

A propósito, mesmo sem a rede neural a curvatura nos futuros não é muito pior do que a sua.


Yuriy Asaulenko:

A propósito, é em grande parte graças a si. Quando comecei, foi você que me deu o link para o artigo do Reshetov. O artigo não é um grande exemplo de como usá-lo, mas me fez entender onde aproveitar o cavalo.

Não sei se existem tais métodos no Google, pois eu mesmo acabei por vir para Monte Carlo.

Também não conheço o RL, mas pela sua breve descrição parece ser o meu método.

Eu pesquisei no Google Monte Carlo -https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf Só que isto é bem diferente.


Vou procurar mais artigos amanhã no Google m-c, não sei, por isso preciso de o ler.

aqui está uma cartilha, mas vou lê-la amanhã :)

http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trejding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html

A biblioteca de algibeiras que vem com o terminal já tem uma Perspectron de várias camadas e uma floresta aleatória... experiência, não é preciso escrever nada. Estes são essencialmente modelos básicos, o resto em outros pacotes são apenas suplementos no topo, e a base é usada da mesma forma.

 
Maxim Dmitrievsky:

a biblioteca de algibeiras, que vem de série com o terminal, já tem um perseptron de várias camadas e uma floresta aleatória... experiência, não é preciso escrever nada. Estes são essencialmente modelos básicos, o resto em outros pacotes são apenas suplementos no topo, e a base é usada da mesma forma.


Vou tentar desempacotar e estudar, qual é o nome da floresta aleatória na biblioteca, ou ela tem um nome específico lá?

forexman77:

Vou tentar descontrair e investigar, como se chama a floresta aleatória na biblioteca ou há lá um nome específico?


CDecisionForest

ajudahttp://alglib.sources.ru/dataanalysis/

 
O conceito moderno de OOP implica que você não pode (ou mesmo não deveria) saber absolutamente nada sobre o funcionamento interno dos objetos. Apenas a interface.

Assim, o desconhecimento do dispositivo de uma chaleira eléctrica não impede em nada o seu uso.

Normalmente esse software é bem documentado, já testado por milhares de usuários e não há dúvidas sobre o seu desempenho.

Não posso dizer nada sobre Python ou R, pois não o uso para NS. Quanto às bibliotecas de terminais internos em termos de andaimes e NS, IMHO, não é a melhor escolha.

 
Maxim Dmitrievsky:

CDecisionForest

ajudahttp://alglib.sources.ru/dataanalysis/


Obrigado. Será algo para estudar.

