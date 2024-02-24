Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2271

Rorschach:

Sim, só estou a delinear como o problema se apresenta deste ponto de vista.

mas é possível procurar formas de prever o início do ciclo

 
e o fim)

 
ou fazer como nas estratégias convencionais, com a expectativa de que funcione por um tempo.

 
Como fazer os neurónios desenharem as linhas de tendência

ou fazê-lo como uma estratégia normal, com a expectativa de que funcione por um tempo.

Isso é um mito, não funciona!

 
Infelizmente este é o padrão do setor((

Então para a GG de fábrica.
 
Isso também é um mito, não funciona!

É fácil desenhá-los, mas é só uma questão de encontrar dados significativos.

 
experimente))

 
Calculo as velocidades entre o extremo mínimo e separadamente entre o extremo máximo. Se forem aproximadamente iguais, isso significa que há uma tendência, no meio haverá uma linha. É verdade que o algoritmo é complicado.

 
Eu calculo as taxas entre os extremos mínimos e separadamente entre os extremos máximos. Se forem aproximadamente iguais, isso significa que há uma tendência, com uma linha no meio. É um algoritmo complicado, no entanto.

O que é que você e os seus cálculos têm a ver com isso? ))

O algoritmo deve fazer-nos desenhar uma linha - a linha a partir da qual o preço irá saltar. A linha é desenhada sem quaisquer restrições, (sem ligação a nada direito) Te AMO desenha como quiser, do que quiser...


Bem, aqui vai uma pergunta...

como vai representar esta linha para o algoritmo?

como vais ensiná-lo?

como você vai normalizar os dados?

.....

...

..

E você diz easy))))

Este não é um artigo com código pronto, ou uma íris de Fisher por exemplos, aqui cada passo deve ser inventado por você mesmo, e você não encontrará nenhum exemplo pronto.

 
A mesma coisa. Como preparar os dados para o treinamento.

