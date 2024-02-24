Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2271
Sim, só estou a delinear como o problema se apresenta deste ponto de vista.
mas é possível procurar formas de prever o início do ciclo
e o fim)
mas você pode procurar maneiras de prever o início do ciclo.
ou fazer como nas estratégias convencionais, com a expectativa de que funcione por um tempo.
Como fazer os neurónios desenharem as linhas de tendência
ou fazê-lo como uma estratégia normal, com a expectativa de que funcione por um tempo.
Isso é um mito, não funciona!
Infelizmente este é o padrão do setor((Então para a GG de fábrica.
Como, por exemplo, fazer com que a rede neural desenhe linhas de tendência.
É fácil desenhá-los, mas é só uma questão de encontrar dados significativos.
é fácil de desenhar...
experimente))
Calculo as velocidades entre o extremo mínimo e separadamente entre o extremo máximo. Se forem aproximadamente iguais, isso significa que há uma tendência, no meio haverá uma linha. É verdade que o algoritmo é complicado.
O que é que você e os seus cálculos têm a ver com isso? ))
O algoritmo deve fazer-nos desenhar uma linha - a linha a partir da qual o preço irá saltar. A linha é desenhada sem quaisquer restrições, (sem ligação a nada direito) Te AMO desenha como quiser, do que quiser...
Bem, aqui vai uma pergunta...
como vai representar esta linha para o algoritmo?
como vais ensiná-lo?
como você vai normalizar os dados?
.....
...
..
E você diz easy))))
Este não é um artigo com código pronto, ou uma íris de Fisher por exemplos, aqui cada passo deve ser inventado por você mesmo, e você não encontrará nenhum exemplo pronto.
A mesma coisa. Como preparar os dados para o treinamento.