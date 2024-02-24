Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1130
Então se você pegar uma janela do tamanho de toda a história, ela será plana do começo ao fim?
Porquê?
só a pensar no que vai acontecer?
(Não é uma opção que procura com os seus olhos? ))
agora há um algoritmo ;)
Vamos dar uma olhada?
Também podemos tentar encontrar movimento direccional em termos do algoritmo
vamos considerar uma tendência quando dois parâmetros são menos de dois
e um apartamento, como era, mais de 7
um apartamento é marcado em azul e uma tendência em rosa
Foram 50 pontos na janela de correr.
e agora são 200 pontos.
Como se pode saber em tempo real quando um padrão começou... são as fotos da história
Nem pensar em tempo real, só no fim da janela de correr... Mas a questão é que ninguém sabia sequer como algoritmar este padrão pós factum, isso é a primeira coisa, e a segunda coisa é que estas coisas podem ser agrupadas e talvez não se possam obter maus sinais
Bem, eu tinha a tarefa de inverter o meu sistema algorítmico, eu fi-lo. Bravo para mim, haha.)
Porque é que as áreas sem sombras estão na 1ª figura?
Nãofaço ideia do que fazer com ele.
Essas são as áreas onde x1 e x2 eram maiores que "1" (tendência) e eram menos de 8 (plano)
Essas estão mais ou menos no meio entre um apartamento e uma tendência.
Não, eu nunca acreditarei em tal coisa - que vai funcionar.
Isto não é um TF.
É verdade, não é um TF, os exemplos foram feitos sobre preços gerados aleatoriamente para a conveniência e rapidez de reprodução dos exemplos. Podes levar o TF que quiseres.