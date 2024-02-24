Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1124
e, no entanto, que diferença faz que a frente esteja atrás do estagiário? Se as amostras não se sobrepuserem. São apenas conjuntos de pontos, não ligados de forma alguma (bem, talvez ligados a uma pequena profundidade por causa do atraso dos preditores).você pode perguntar-lhe :)@fxsaber ou como fazer um convite aqui
O convite via @ não funcionou. Eu não entendo do que se trata. Parece que as mensagens foram apagadas.
Vamos apenas dedicar a noite ao seu génio :)
Eu recebi a mensagem que ele escreveu que você não pode fazer um passe para a frente atrás da bandeja, como na sua captura de tela... mas então decidimos que isso não é razoável.
Infelizmente, alguém neste tópico pegou nesta forma de escrever mensagens e todos pegaram nela... escreveu, leia-ster-.... estúpido mas é assim que todos o fazemos ))))
Talvez um pouco fora de tópico na última conversa, eu estou com o meu próprio cocó))
Aqui está o processo:
Processo de devolução
É possível trabalhar com um processo como este?
PS Decidiu adicionar:
Características estatutárias e distribuição:
)))))) Você está certo sobre a maioria dos touros e ursos, assim como aqueles que otimizam o erro apenas no pântano e depois ainda mostram o seu pouco... Quero dizer atrasado como um argumento. Desejo-lhe a "negociação lucrativa" de que fala. Por acaso você tem um PAMM? Ou um curso de "negociação bem sucedida" tirado de um showroom de aluguer de automóveis?
Mais uma vez, o backtest é mostrado como um argumento de que sua afirmação sobre a aleatoriedade do Expert Advisor é falsa, porque até mesmo um garoto de escola ranhoso sabe que é impossível resolver um problema de forma aleatória, como uma negociação lucrativa de um Expert Advisor em um testador.
Se você quer defender o seu caso, então em vez de trolling vazio, forneça suas provas com exemplos.
E a "negociação bem sucedida" parece ser uma dor de cabeça profissional para o algotrader.
2018.10.20 11:39
bem, eu me comunico pessoalmente com pessoas específicas, para meu próprio benefício ou divertimento no momento, mas não vou ensinar em massa a potenciais concorrentes, e por isso me esgoto depois de mim mesmo, que também não sabe ou não assume o porquê.
Aaaaahhhhhhhh))))))) Exatamente, mesmo um garoto de escola de nariz ranhoso pode ver que, mesmo em SB, é ELEMENTAR para caber na amostra de treinamento, então isto NÃO é um ARGUMENTO, mas sim um IDIOTISMO.
Não há necessidade de ajustar a amostra de treinamento, normalmente a amostra é dividida em trainee, validação e teste. Aprendemos isso no trem MAS otimizar o erro na validação, como a cruteness total para otimizar o erro nos SEUS DADOS,... a não ser que seja para algumas experiências académicas, e depois é tudo feito no TESTE para obter o resultado.
Estou chocado que... Nem sequer são crianças em idade escolar, mas sim imbecis, optimizando algum tipo de mashup numa amostra e mostrando "resultados" nela como argumento, é uma pena.
Qual é o sentido disso? Eu nem estou falando do tamanho da amostra, provavelmente é por isso que o nosso quase fabricante não mostra o que eu posso dizer)))) Rir e pecar
Espero que você não se refira a mim sobre o cara do near-market???? porque eu também treino em 4 semanas, mas eu venho negociando robô há muito tempo e você não pode me chamar assim tão impudente. Eu sou um praticante.
Bem, você não tem um site com grails e musculação e você não discute com bolas curvas ao contrário, não é sobre você.
Phew... Isso é um alívio. Hoje lembrei-me novamente do vídeo prometido para pedir desculpas na Graalepichardy. Quando eu tiver um trunfo indiscutível na minha mão, acho que vou conseguir... :-)
Você mais uma vez escreveu uma falsa declaração - o teste que eu mostrei em primeiro lugar e eu não triunfo nas minhas mensagens, ao contrário de alguns.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1120#comment_9071338
Eu também dei a senha da conta de investimento e aqui está uma nova imagem de tela:
estranhamente, mas os lucros continuam a subir e se não tens nada para explicar, então é melhor não afixares, retiro a pergunta que fiz, faço rir os outros.