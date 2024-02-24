Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1125
Há algo de errado com o teu cérebro? Mas que merda é esta de "avançar" ?????? Você se ajustou ao ruído (10 dias de minutos) e executou isto aleatoriamente na demonstração. Não preciso de ver "o que vai acontecer", eu sei-o de antemão.
Para dois colares: forward é um mínimo de 200 transações (apenas como uma dica para a elaboração), enquanto um normal 1000-3000 transações se SR>3, se SR<3 então a necessidade de ainda mais transações, sobre dados que de forma alguma não puderam ser vistos quando o treinamento, treinou em um ano em minutos, testou por 2-3 meses, ou melhor treinou por 3-5 anos, testou em um ano e, é claro, o teste tirar do futuro )))) Por Deus, infantários, ursos ciganos e quase-marqueteiros, que se lixem...
Meu, vá lá, não te preocupes com o gajo. Ele treinou durante dez dias e de acordo com as regras do gênero o modelo não pode correr por muito tempo. A questão é. Será ele capaz de repetir este resultado com a próxima otimização::::
Estás doido da cabeça.) Você é o nosso ídolo, professor, mentor... ...você é a porra do nosso ídolo, Mestre, mentor...!)
OOO eu vejo que a artilharia pesada já está aqui e estou bêbado.... ♪ Segurem-se a mim, sete de vocês ♪)
Para duas colunas: forward é um mínimo de 200 transações (apenas como uma dica para a elaboração), enquanto uma normal 1000-3000 transações se SR>3, se SR>2 então a necessidade de ainda mais transações, sobre dados que de forma alguma não puderam ser vistos quando o treinamento, treinou sobre os minutos em um ano, testou por 2-3 meses, ou melhor treinou por 3-5 anos, testou no ano, e, claro, o teste tirar do futuro )))) Céus do infantário, ursos ciganos e quase-marqueteiros, por amor de Deus...
você precisa de informação para o cérebro, mostrar pelo menos algo para apoiar o que você descreve, caso contrário, a julgar pelos lançamentos falsos anteriores, é lixo ocioso...
Num aleatório. O segundo, por favor não peça para acrescentar, você vai babar.
Algum tempo vai funcionar em qualquer ovelha, a boa)))).
Ouve, achas mesmo que o OOS é fixe neste exemplo15 Acho que não...... Diz-me, o que é que vais fazer nestes momentos?
Misha, eu não vou fazer nada lá)))) A única coisa que eu faria é olhar para o mercado e compará-lo com o comércio real).
Por isso, 90% dos utilizadores desta optimização em particular são susceptíveis de desligar o robô. Os drawdowns são muito altos. É quando você se pergunta. O que é? É só uma queda no equilíbrio ou um recuo. É que... ...apenas informação para principiantes. Os problemas no comércio real são de um tipo diferente....
Olhem, rapazes, estou um pouco abalado por verificar a minha métrica e tudo o que preciso de fazer para resolver isto é ajudar com a resposta.
Em java, eu tenho esta expressão
double[] pattern = min.get(i);, onde min é array-list e neste exemplo, toda a string é passada para o pattern.
Eu preciso passar esta string para o padrão mas apenas de 1 a 5 elementos, e do quinto para o décimo para outra variável. Qualquer ideia????
Misha eu não vou fazer nada lá)))) Este é um exemplo de como fazer um guizo em 1 aleatório, sem mais))))
Não tem de fazer estas perguntas se quiser fazer um modelo adequado com um
e observe o AOS nos dados marcados, não adivinhe de olho no equi.
acabou de o repetir pela centésima vez. 0,7 na cor da vela é bom, na sua é lixo...
Eu descrevi o uso clássico do mo, dei-te o p, tinhas tudo, mas...
você perdeu-o novamente e foi trabalhar na segunda-feira))))
Sim, bem... Sabes, estou feliz por trabalhar lá. Não é o Gazprom, sabes. É google, apenas no seu próprio campo..... :-)
Desembucha! Onde e o que você trabalha. Vamos divertir-nos um pouco...
E com java help???? É isso....... Pense nisto como uma linha. Eu não sei como aceder a um elemento de corda numa lista. Já tentei tudo pelo instinto e já estou fodido. E tu dizes para o pôr lá fora... e não estou a falar do trabalho, estou a falar de toda a coisa....
Sim, você é um maximalista e sado-masoquista. Bem, 200 negócios ainda estão lá, mas 1.000-3.000 já é uma zombaria). E treinar durante 3 anos para uma série de instrumentos é um disparate. 2 anos - este é o tempo de vida útil de um sistema devido às mudanças do mercado. Mesmo os meus sistemas - de 4 a 10 ordens por dia, durante 2 anos, farão cerca de 2000 ordens antes de morrerem.
Ensinar sobre dados de um ano de idade é uma perda de tempo. Os 6 meses anteriores são tudo o que temos para treinamento e testes. Isso é ~600 negócios no total. Dito isto, não há argumento de que 3 anos e 3000 negócios seriam bons. Sim, tudo bem, mas onde arranjá-los?
Outra questão aqui é sobre o que ensinar e no que testar. Parece mais lógico ensinar nos últimos 3 meses. Depois tens de testar os anteriores. Mas ensinar os anteriores significa ensinar algo que já está faltando há muito tempo.
Portanto, a teoria é boa quando tomamos o mercado como um sistema rígido e preservado. Imho, o mercado muda significativamente, mesmo em poucos meses.