Problemas ao postar no Market - Validação
Olá pessoal,
Depois de dezenas de tentativas tentando colocar hoje um update do meu EA no Market do MT5 e dando erros variados, acho que está com algum probleminha. Colegas Moderadores poderiam ajudar e dar uma checadinha se está com algum problema o processo de Validação? Ou se alteraram alguma coisa?
Já tentei até com EA que foi aprovado no Market em fevereiro/2020 e desta vez não passou, botei umas linhas em branco e mudei a versão para ele entender como se fosse um "novo" EA mesmo assim ele dá uns erros que antes não dava.
Por fim ainda criei um "TesteHomologação" que não tem setup algum, ele apenas verifica se tem saldo na conta e abre um compra a mercado com 50 pontos de TP e 100 pontos de SL, sem filtro de papel, período ou outra coisa que estivesse fora das regras de validação, mesmo assim foi barrado com erros desconexos ao EA,
Alguém mais está tendo problemas?
Vou postar apenas o último erro, mas cada tentativa dá erros variados sem conexão com o código, Esse último por exemplo, ele diz que valor inválido para StopLoss. Mas o StopLoss está ValorMercado.Bid - 100 pontos.... então deveria passar. Vejam esse último erro por exemplo:
o código:
o erro na Validação do Market:
Obrigado,
Olá Ruy,
Realmente o valor do Take esta incorreto, obeserve que ele está lançando 51.000000 e stop loss em -99,0000000.
aparentemente vc não esta considerando as casas decimais, eu faço a conversão para pontos e depois faço o calculo, essa forma funciona para qualquer mercado, seja indice, ações e forex, independente de quantas casas decimais tem.
double CSymbol::NormalizePrice(const double price) const { if(m_tick_size!=0) return(NormalizeDouble(MathRound(price/m_tick_size)*m_tick_size,m_digits)); //--- return(round(NormalizeDouble(price,m_digits))); }
double CSymbol::PriceStep(void) { double price = SymbolInfoDouble(m_symbol, SYMBOL_POINT); return price; }
para usar faço assim:
double targetTake=WS.NormalizePrice(pos.EntryPrice()+WS.PriceStep()*GetObjetivo());
Olá Ruy,
Realmente o valor do Take esta incorreto, obeserve que ele está lançando 51.000000 e stop loss em -99,0000000.
aparentemente vc não esta convertendo o valor em pontos, eu faço a conversão para ponto e depois faço o calculo, essa forma funciona para qualquer mercado, seja indice, ações e forex.
para usar faço assim:
Oi Jonathan, vou fazer aqui e testar agora e te falo, mas creio que não deve ser isso não, pois só esse EA ai ele já está na versão 1.9, ou seja, tiveram mais 8 versões passadas que já publiquei sem mexer uma vírgula nas instruções de compra/venda. Mas farei agora e já te falo.
Obrigado.
Jonathan,
Fiz, parou de dar o erro no stop mas está dando outro erro, diz que não tem operação, também que está fora do range..... O bicho tá sem setup algum, entra e vai direto para compra, só verifica se tem saldo e se já tem uma posição aberta, nada mais. Deve estar com algum problema lá na Validação, sei não o que está acontecendo. Algum Moderador poderia dar uma checada para nós né.
Outra coisa Jonathan, se puder mostra os valores do "/m_tick_size)*m_tick_size,m_digits))" para eu verificar se eu entendi certo a divisão depois a multiplicação. Vai que errei nesse cálculo.
//declaração em private na classe CSymbol double m_tick_size; // symbol tick size int m_digits; // symbol digits // icializo no construtor da classe CSymbol::CSymbol(void) : m_digits(0.0), m_tick_size(0.0) { m_symbol = ::Symbol(); m_period = ::Period(); InitSeries(Symbol(), ::Period()); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Refresh cached data | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSymbol::Refresh(void) { long tmp=0; //--- if(!SymbolInfoDouble(m_symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE,m_tick_size)) return(false); if(!SymbolInfoInteger(m_symbol,SYMBOL_DIGITS,tmp)) return(false); m_digits=(int)tmp; //--- succeed return(true); }
o que tem na linha 469?
o que tem na linha 469?
469 seria onde antes tinha meu setup, mas apaguei tudo antes de compilar e enviar, deixei ele apenas para entrar Comprado que você viu lá acima. Vou até colar o código todo aqui, já que não tem setup algum, veja só:
Vou até colar o código todo, pois sai apagando tudo, apaguei a estratégia (meus setups), breakeven, stopmovel, etc etc etc... deixei apenas o básico.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Ruy Christian Hoffmann | //| Copyright 2020, Http://www.empireinvest.com.br | //| cursos@empireinvest.com.br | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Ruy Christian Hoffmann" #property link "http//www.empireinvest.com.br" #property version "1.9" #property description "EmpireInvestBot 700" //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Trade/Trade.mqh> #include <Trade/SymbolInfo.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Lib CisNewBar.mqh | //| Copyright 2010, Lizar | //| Lizar-2010@mail.ru | //| Revision 2010.09.27 | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CisNewBar. | //| Appointment: Class with methods of detecting new bars | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CisNewBar { protected: datetime m_lastbar_time; // Time of opening last bar string m_symbol; // Symbol name ENUM_TIMEFRAMES m_period; // Chart period uint m_retcode; // Result code of detecting new bar int m_new_bars; // Number of new bars string m_comment; // Comment of execution public: void CisNewBar(); // CisNewBar constructor //--- Methods of access to protected data: uint GetRetCode() const {return(m_retcode); } // Result code of detecting new bar datetime GetLastBarTime() const {return(m_lastbar_time);} // Time of opening new bar int GetNewBars() const {return(m_new_bars); } // Number of new bars string GetComment() const {return(m_comment); } // Comment of execution string GetSymbol() const {return(m_symbol); } // Symbol name ENUM_TIMEFRAMES GetPeriod() const {return(m_period); } // Chart period //--- Methods of initializing protected data: void SetLastBarTime(datetime lastbar_time) {m_lastbar_time=lastbar_time; } void SetSymbol(string symbol) {m_symbol=(symbol==NULL || symbol=="")?Symbol():symbol; } void SetPeriod(ENUM_TIMEFRAMES period) {m_period=(period==PERIOD_CURRENT)?Period():period; } //--- Methods of detecting new bars: bool isNewBar(datetime new_Time); // First type of request for new bar int isNewBar(); // Second type of request for new bar }; CisNewBar current_chart; // instance of the CisNewBar class: current chart int VLimitador = 40; //Usado como algum Limitador ou Incrementador no decorrer do código int VLimitador2 = 10; //Usado como algum Limitador ou Incrementador no decorrer do código double SL = 100.0; //Stop Loss. OBS: É dividido por 2 quando atinge o "Descendo" (BarrasInvertidasLimite) double TP = 30.0; //Take Profit double SLFinal=SL; double TPFinal=TP; input double Volume = 1; //Volume; string inicio = "9:13"; //Horário de Início (entrada) string termino = "16:31"; //Horário de término (entradas) string fechamento = "17:40"; //Horário fechamento (stop final) int VMin = 1; //Minutos para evitar duplicidade no mesmo minuto; int VBreakEven = 110; //BreakEven = ponto zero int VBreakEvenIncremento=35; //Incremento da posição do BreakEven; int VPBlow=0; int VPBhigh=0; int VPBclose=0; //VPB = Variável Primeira Barra int VPBopen=0; int VB1close=0; int VB0open=0; int VPrice=0; int VTopo=0; int VFundo=0; int VSM= 95; //Stop Móvel = ponto zero int VSMI=10; //Incremento da posição do Stop Movel; int VBreakEvenAtivo=0; //0=não 1=sim int VCompraOk=0; int VVendaOk=0; CTrade negocio; CSymbolInfo simbolo; MqlDateTime horario_inicio, horario_termino, horario_fechamento, horario_atual; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- //Print("Este Robô abre novas Ordens entre 9:08h até 16:31h"); //Print("Você configurou para utilizar essa quantidade de Contratos: ",Volume); /* // INI: CÓDIGO DE PROTEÇÃO - Ruy Hoffmann - 15-11-2019 bool prototipo=false; // true só roda em demo, false conta real long account=2001330980; // Account login Bruno - EmpireGames long periodo_licenca=31; // Qtd dias licença datetime dt_expiracao=__DATE__+PeriodSeconds(PERIOD_D1)*periodo_licenca; // Data de expiração ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE tradeMode=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE); if(prototipo) { if(tradeMode==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL) { Alert(__FUNCTION__,": Licença somente para conta DEMO"); return(INIT_FAILED); } dt_expiracao=__DATE__+PeriodSeconds(PERIOD_D1)*31; // Expira 31 dias após a compilação (Vcto: 30/12/2019) if(TimeCurrent()>dt_expiracao) { Alert(__FUNCTION__,": licença DEMO expirada"); return(INIT_FAILED); } } if(!prototipo) { if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)!=account) { Alert(__FUNCTION__,": Login não autorizado"); return(INIT_FAILED); } if(TimeCurrent()>dt_expiracao) { Alert(__FUNCTION__,": Licença expirada"); return(INIT_FAILED); } } //FIM: CÓDIGO DE PROTEÇÃO - Ruy Hoffmann - 15-11-2019 */ //INI: Botão "ENCERRAR ROBÔ" - Ruy Hoffmann 21-11-2019 - Etapa 1 de 4 ObjectCreate(0,"CloseButton",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XDISTANCE,25); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YDISTANCE,100); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XSIZE,150); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YSIZE,50); ObjectSetString(0,"CloseButton",OBJPROP_TEXT,"STOP EIBot 700"); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_COLOR, White); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BGCOLOR, Red); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_COLOR,Red); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BACK,false); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_FONTSIZE,12); //FIM: Botão "ENCERRAR ROBÔ" - Ruy Hoffmann 21-11-2019 - Etapa 1 de 4 if(!simbolo.Name(_Symbol)) { printf("Ativo Inválido!"); return INIT_FAILED; } //if(Period()!=6) //{ // Print("Este Robô só funciona em 6 minutos (M6) do Indice WINxxx"); // return INIT_FAILED; //} TimeToStruct(StringToTime(inicio), horario_inicio); //StringToTime passa o texto hora para "datetime". E o //StringToStruct passa o "datetime" para MqlDateTime //associando a variária horario_inicio já definida anteriormente. TimeToStruct(StringToTime(termino), horario_termino); TimeToStruct(StringToTime(fechamento), horario_fechamento); if(horario_inicio.hour>horario_termino.hour || (horario_inicio.hour==horario_termino.hour && horario_inicio.min>horario_termino.min)) { printf("Horários inválidos"); return INIT_FAILED; } if(horario_termino.hour>horario_fechamento.hour || (horario_termino.hour==horario_fechamento.hour && horario_termino.min>horario_fechamento.min)) { printf("Horários inválidos"); return INIT_FAILED; } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- printf("Deinit reason: %d", reason); //INI: Botão "ENCERRAR ROBÔ" - Ruy Hoffmann 21-11-2019 - Etapa 2 de 4 ObjectDelete(0,"CloseButton"); //FIM: Botão "ENCERRAR ROBÔ" - Ruy Hoffmann 21-11-2019 - Etapa 2 de 4 } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //INI: Barra-em-Barra int period_seconds=PeriodSeconds(_Period); // Number of seconds in current chart period datetime new_time=TimeCurrent()/period_seconds*period_seconds; // Time of bar opening on current chart if(current_chart.isNewBar(new_time)) // When new bar appears - launch the NewBar event handler { if(!simbolo.RefreshRates()) return; if(SemPosicao() && !SemOrdem()) PendingOrderDelete(); if(HorarioFechamento()) { if(!SemPosicao()) { Fechar(); VMin=horario_atual.min; } } // PendingOrderDelete(); if(HorarioEntrada() && !HorarioFechamento()) { if(SemPosicao()) { int resultado_cruzamento=Cruzamento(); if(resultado_cruzamento==1) { Compra(); VMin=horario_atual.min; } //if(resultado_cruzamento==-1) //{ // Venda(); // VMin=horario_atual.min; //} } } if(HorarioFechamento()) { if(!SemPosicao()) { Fechar(); VMin=horario_atual.min; } } } //FIM: Barra-em-Barra } //INI: Botão "ENCERRAR ROBÔ" - Ruy Hoffmann 21-11-2019 - Etapa 3 de 4 void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if(sparam== "CloseButton") { CloseAllOpenPositions(); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,false); ExpertRemove(); } } //FIM: Botão "ENCERRAR ROBÔ" - Ruy Hoffmann 21-11-2019 - Etapa 3 de 4 //INI: CRIAÇÃO DAS FUNÇÕES: //INI: Botão "ENCERRAR ROBÔ" - Ruy Hoffmann 21-11-2019 - Etapa 4 de 4 void CloseAllOpenPositions() { int i=PositionsTotal()-1; while(i>=0) { if(negocio.PositionClose(PositionGetSymbol(i))) i--; } } //FIM: Botão "ENCERRAR ROBÔ" - Ruy Hoffmann 21-11-2019 - Etapa 4 de 4 //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool HorarioEntrada() { datetime tm=(datetime)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TIME); TimeToStruct(tm,horario_atual); //Define a varíavel horário_atual para o horário atual do sistema em formato datetime if(horario_atual.hour>horario_inicio.hour && horario_atual.hour<horario_termino.hour) return true; if(horario_atual.hour==horario_inicio.hour && horario_atual.min>=horario_inicio.min) return true; if(horario_atual.hour==horario_termino.hour && horario_atual.min<=horario_termino.min && horario_atual.min!=0) return true; return false; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool HorarioFechamento() { datetime tm=(datetime)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TIME); TimeToStruct(tm,horario_atual); //Define a varíavel horário_atual para o horário atual do sistema em formato datetime if(horario_atual.hour>horario_fechamento.hour) return true; if(horario_atual.hour==horario_fechamento.hour && horario_atual.min>=horario_fechamento.min) return true; return false; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void Compra() { if(CheckMoneyForTrade(_Symbol,1,ORDER_TYPE_BUY)) { if(SemPosicao() && SemOrdem()) { SLFinal=1; TPFinal=1; double price=simbolo.Bid(); double stoploss=NormalizeDouble(simbolo.NormalizePrice(price - SLFinal),0); double takeprofit=NormalizeDouble(simbolo.NormalizePrice(price + TPFinal),0); negocio.Buy(Volume, NULL, price, stoploss, takeprofit, "Compra"); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ //void Venda() //{ // // if(CheckMoneyForTrade(_Symbol,1,ORDER_TYPE_SELL)) // { // if(SemPosicao() && SemOrdem()) // { // // double price=simbolo.Ask(); //// double price=VPrice; // double stoploss=NormalizeDouble(simbolo.NormalizePrice(price + SLFinal),0); // double takeprofit = NormalizeDouble(simbolo.NormalizePrice(price - TPFinal),0); // negocio.Sell(Volume, NULL, price, stoploss, takeprofit, "Venda"); // } // } //} //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void Fechar() { if(!PositionSelect(_Symbol)) return; long tipo = PositionGetInteger(POSITION_TYPE); if(tipo == POSITION_TYPE_BUY) negocio.Sell(Volume, NULL, 0, 0, 0, "Fechamento Cruzamento"); else negocio.Buy(Volume,NULL, 0, 0, 0, "Fechamento Cruzamento"); PendingOrderDelete(); // Alert("O Servidor acusa 17:43h. O Robô foi desligado"); // ExpertRemove(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool SemPosicao() { return !PositionSelect(_Symbol); //Retorna Verdadeiro se não houver posição em Aberto } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool SemOrdem() { if(OrdersTotal()>0) return false; else return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void PendingOrderDelete() { int o_total=OrdersTotal(); for(int j=o_total-1; j>=0; j--) { ulong o_ticket = OrderGetTicket(j); if(o_ticket != 0) { // delete the pending order negocio.OrderDelete(o_ticket); Print("Pending order deleted sucessfully!"); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ //FIM: CRIAÇÃO DAS FUNÇÕES: //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int Cruzamento() { string VVerify="Neutra"; VVerify="Abaixo"; //SINAL DE COMPRA if(VVerify=="Acima") return 1; return 0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckMoneyForTrade(string symb,double lots,ENUM_ORDER_TYPE type) { //--- obtemos o preço de abertura MqlTick mqltick; SymbolInfoTick(symb,mqltick); double price=mqltick.ask; if(type==ORDER_TYPE_SELL) price=mqltick.bid; //--- valores da margem necessária e livre double margin,free_margin=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE); //--- chamamos a função de verificação if(!OrderCalcMargin(type,symb,lots,price,margin)) { //--- algo deu errado, informamos e retornamos false Print("Error in ",__FUNCTION__," code=",GetLastError()); return(false); } //--- se não houver fundos suficientes para realizar a operação if(margin>free_margin) { //--- informamos sobre o erro e retornamos false Print("Not enough money for ",EnumToString(type)," ",lots," ",symb," Error code=",GetLastError()); return(false); } //--- a verificação foi realizada com sucesso return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| CisNewBar constructor. | //| INPUT: no. | //| OUTPUT: no. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ void CisNewBar::CisNewBar() { m_retcode=0; // Result code of detecting new bar m_lastbar_time=0; // Time of opening last bar m_new_bars=0; // Number of new bars m_comment=""; // Comment of execution m_symbol=Symbol(); // Symbol name, by default - symbol of current chart m_period=Period(); // Chart period, by default - period of current chart } //+------------------------------------------------------------------+ //| First type of request for new bar | //| INPUT: newbar_time - time of opening (hypothetically) new bar| //| OUTPUT: true - if new bar(s) has(ve) appeared | //| false - if there is no new bar or in case of error | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CisNewBar::isNewBar(datetime newbar_time) { //--- Initialization of protected variables m_new_bars = 0; // Number of new bars m_retcode = 0; // Result code of detecting new bar: 0 - no error m_comment =__FUNCTION__+" Successful check for new bar"; //--- //--- Just to be sure, check: is the time of (hypothetically) new bar m_newbar_time less than time of last bar m_lastbar_time? if(m_lastbar_time>newbar_time) { // If new bar is older than last bar, print error message m_comment=__FUNCTION__+" Synchronization error: time of previous bar "+TimeToString(m_lastbar_time)+ ", time of new bar request "+TimeToString(newbar_time); m_retcode=-1; // Result code of detecting new bar: return -1 - synchronization error return(false); } //--- //--- if it's the first call if(m_lastbar_time==0) { m_lastbar_time=newbar_time; //--- set time of last bar and exit m_comment =__FUNCTION__+" Initialization of lastbar_time = "+TimeToString(m_lastbar_time); return(false); } //--- //--- Check for new bar: if(m_lastbar_time<newbar_time) { m_new_bars=1; // Number of new bars m_lastbar_time=newbar_time; // remember time of last bar return(true); } //--- //--- if we've reached this line, then the bar is not new; return false return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Second type of request for new bar | //| INPUT: no. | //| OUTPUT: m_new_bars - Number of new bars | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ int CisNewBar::isNewBar() { datetime newbar_time; datetime lastbar_time=m_lastbar_time; //--- Request time of opening last bar: ResetLastError(); // Set value of predefined variable _LastError as 0. if(!SeriesInfoInteger(m_symbol,m_period,SERIES_LASTBAR_DATE,newbar_time)) { // If request has failed, print error message: m_retcode=GetLastError(); // Result code of detecting new bar: write value of variable _LastError m_comment=__FUNCTION__+" Error when getting time of last bar opening: "+IntegerToString(m_retcode); return(0); } //--- //---Next use first type of request for new bar, to complete analysis: if(!isNewBar(newbar_time)) return(0); //---Correct number of new bars: m_new_bars=Bars(m_symbol,m_period,lastbar_time,newbar_time)-1; //--- If we've reached this line - then there is(are) new bar(s), return their number: return(m_new_bars); }
- Ruy Christian Hoffmann
- www.empireinvest.com.br
Esse bicho tá querendo me deixar doido... onde ele tá tentando fazer um SELL se eu desativei todas as VENDAS?????
ele está criando um SELL para teste, mas fora do bloco if(CheckMoneyForTrade(_Symbol,1,ORDER_TYPE_SELL)), pois eh onde eu faço a checagem do saldo. E dentro dele só deixei o BUY ativo! kkkk esse cabra vai me deixar doido!
Preciso descobrir onde ele tá testando esse SELL para eu poder colocar dentro do bloco CheckMoneyForTrade.
Esse bicho tá querendo me deixar doido... onde ele tá tentando fazer um SELL se eu desativei todas as VENDAS?????
ele está criando um SELL para teste, mas fora do bloco if(CheckMoneyForTrade(_Symbol,1,ORDER_TYPE_SELL)), pois eh onde eu faço a checagem do saldo. E dentro dele só deixei o BUY ativo! kkkk esse cabra vai me deixar doido!
Preciso descobrir onde ele tá testando esse SELL para eu poder colocar dentro do bloco CheckMoneyForTrade.
Ruy, rodei o codigo aqui aparentemente tudo ok, mas diante desse erro ai acima, eu colocaria um lote de 0.01. Mas isso é pura "tentativa e erro"
outra ideia é, coloque um método de compra e venda, acho que a ideia dessa validação é estressar alguns pontos como checagem de margem e consumo de memoria.
Mas realmente bem estranho, pois eu rodei em back test aqui o codigo em EURUSD M1 como esta na imagem e não abre ordem.
Ruy, rodei o codigo aqui aparentemente tudo ok, mas diante desse erro ai acima, eu colocaria um lote de 0.01. Mas isso é pura "tentativa e erro"
outra ideia é, coloque um método de compra e venda, acho que a ideia dessa validação é estressar alguns pontos como checagem de margem e consumo de memoria.
Mas realmente bem estranho, pois eu rodei em back test aqui o codigo em EURUSD M1 como esta na imagem e não abre ordem.
Jonathan, acho que estamos quase chegando lá.
Eu fiz o seguinte, tirei o evento "barra em barra", apenas desativei essas linhas abaixo e dai passou... mas mesmo assim tenho que achar uma solução no meu EA que tem o Setup.
Mas uma coisa já evoluiu, que foi saber que ele não está conseguindo fazer todas as validações dentro do meu evento de barra-a-barra (IsNewBar).
Agora preciso achar uma solução de liberar o Validador de fazer seus testes mas sem tirar meu barra-a-barra.
Eu teria uma saída mas não é a correta e que não quero utilizar a princípio. Se eu colocar um if no OnTick() direcionando para um evento de compra/venda com stop de 1 ponto e tp de 1 ponto, ele passa na Validação e não vai executar essa ordem em mercado brasileiro porque está inferior ao limite mínimo (25 pontos). Mas isso seria ruim, capenga um baita remendo coisa feia, vai ficar gerando ordem cancelada no mercado brasileiro, reportando erro no Diário, enfim, não é a saída viável. Mas para testes eu fiz e deu certo. Com isso consegui isolar que o problema está exatamente no bloco IsNewBar que é onde tem meus Setups e finaliza na Compra ou Venda.
O que mais me intriga é que isolei a venda, estão todas as linhas em comentários desativadas, para estreitar a depuração, mas mesmo assim você viu na imagem acima que ele abre um teste de sell? interessante! onde esse cabra faz isso que não sei. Se soubesse seria muito mais simples de achar o problema.
Olá,
já que você está trabalhando com FOREX, vou dar meu pitaco, faz a mesma alteração para venda.
OBS:
Faz uso da classe CSymbolInfo,
O preço na ordem funciona para ordens a mercado e ordens imediata e neste caso o requote tem que ser testado.
Digitei direto então deve ter algum erro de sintaxe.
if(CheckMoneyForTrade(_Symbol,1,ORDER_TYPE_BUY)) { if(SemPosicao() && SemOrdem()) { SLFinal= (inpStopLoss * _Point); // inpStopLoss ==> input double inpStopLoss=50; // Stop loss in points TPFinal= (inpTakeProfit * _Point); // ................. double price=cSymbol.Ask(); double stoploss=(inpStopLoss<cSymbol.StopsLevel()) ? cSymbol.NormalizePrice(price-cSymbol.StopsLevel()) : cSymbol.NormalizePrice(price-SLFinal); double takeprofit=(inpTakeProfit < cSymbol.StopsLevel())? cSymbol.NormalizePrice(price+cSymbol.StopsLevel()) : cSymbol.NormalizePrice(price+TPFinal); negocio.Buy(Volume, _Symbol, price, stoploss, takeprofit, "Compra"); } }
