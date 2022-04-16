Operando durante leilão de pré-abertura
- Ordem no primeiro tick
- Como encerrar trade no leilão de fechamento
- Limites/preços ao preço atual no Terminal (não no Testador)
Olá bom dia,
você pode enviar ordens a mercado, ou pelo DOM do MT5, mas.... O problema é o agrupamento feito pela plataforma, abaixo um exemplo da OIBR3 que acabou de ocorrer. O preço a mercado é de R$ 1,67 e pelo DOM temose as melhores ofertas: comprando R$ 2,99, vendendo a R$ 3,01. Ou seja nada perto de R$ 1,67 então qualquer ordem que você colocar pelo terminal vai ficar na pedra.
Olá bom dia,
Ariellen, sim é mais ou menos isso, pois uma ordem a mercado só não é totalmente executada se acabarem as ofertas.
Olá bom dia,
Boa noite Rogerio,
Estou com problema semelhante, nem todas as ordens a mercado são executadas no leilão por causa do DOM, distancia do preço.
Quero operar nos leilões, como posso fazer para as ordens serem executadas?
Pode me dar uma ideia de resolver isto?
Agradeço.
Eu acho que você não deve usar o Metatrader, sempre que precisar do Book de Ofertas, não seria melhor vc pensar em outra plataforma?
mas se fosse usar, começaria por aqui
Olá Diego,
ficou confuso o que escrevi antes, vou retificar. Quando o ativo está em leilão a ordem emitida a mercado, vai ser executada no preço final do leilão, o que não dá para ver no DOM, quando o ativo está leilão é o agrupamento correto por preços.
