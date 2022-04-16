Operando durante leilão de pré-abertura

Olá, bom dia.
Alguém que opera no leilão de pré abertura, poderia me tirar uma dúvida?
Para mandar a ordem, é necessário que seja pelo book de ofertas? E só funciona Buy Limit e Sell limit? Se for buy stop e Sell stop, a ordem não é executada? A ordem também não é executada se for a preço de mercado?

Hoje, depois de alguns dias treinando na conta Demo, mandei um ordem de Venda no mini índice pelo book de ofertas. No preço de maior volume de vendas, cliquei no Sell Limit, mas a ordem não foi executada, então, cancelei quando o mercado abriu, depois analisando a ordem, vi que foi enviada como Sell stop, seria isso pq já teria passado do preço que vendi? E também é por isso que não foi executada?
 
Ariellen:

Olá bom dia,

você pode enviar ordens a mercado, ou pelo  DOM do MT5, mas.... O problema é o agrupamento feito pela plataforma, abaixo um exemplo da OIBR3 que acabou de ocorrer.  O preço a mercado é de R$ 1,67 e pelo DOM temose as melhores ofertas: comprando R$ 2,99, vendendo a R$ 3,01.  Ou seja nada perto de R$ 1,67 então qualquer ordem que você colocar pelo terminal vai ficar na pedra.



 
Rogerio Giannetti Torres:

Olá bom dia,

Hmm, então, ordens enviadas a preço de mercado, mesmo no leilão, têm mais possibilidades de serem executadas  do que ordens que ficam na pedra, ou seja, enviadas pelo DOM?
 
Ariellen, sim é mais ou menos isso, pois uma ordem a mercado só não é totalmente executada se acabarem as ofertas.

 
Ok, entendi, obrigada pelo esclarecimento!!
 
Como posso obter em MQL5 a cotação e volume à mercado durante o leilão de abertura ? Os dois registros centrais do book são os que carregam essa informação ?
 
Boa noite Rogerio, 

Estou com problema semelhante, nem todas as ordens a mercado são executadas no leilão por causa do DOM, distancia do preço.

Quero operar nos leilões, como posso fazer para as ordens serem executadas?

Pode me dar uma ideia de resolver isto?

Agradeço.

 
Eu acho que você não deve usar o Metatrader, sempre que precisar do Book de Ofertas, não seria melhor vc pensar em outra plataforma?

mas se fosse usar, começaria por aqui

https://www.mql5.com/pt/market/mt5/indicator?filter=Dom

 
Olá Diego,

ficou confuso o que escrevi antes, vou retificar.  Quando o ativo está em leilão a ordem emitida a mercado, vai ser executada no preço final do leilão, o que não dá para ver no DOM, quando o ativo está leilão é o agrupamento correto  por preços.

 
