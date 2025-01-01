DocumentaçãoSeções
Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição normal com parâmetros mu e sigma para a variável aleatória x.  Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityNormal(
   const double  x,              // valor da variável aleatória
   const double  mu,             // parâmetro da distribuição mean (valor esperado)
   const double  sigma,          // parâmetro da distribuição sigma (desvio padrão)
   const bool    log_mode,       // cálculo do logaritmo do valor
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição normal com parâmetros mu e sigma para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathProbabilityDensityNormal(
   const double  x,              // valor da variável aleatória
   const double  mu,             // parâmetro da distribuição mean (valor esperado)
   const double  sigma,          // parâmetro da distribuição sigma (desvio padrão)
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição normal com parâmetros mu e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dnorm() no R.

bool  MathProbabilityDensityNormal(
   const double&  x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double   mu,             // parâmetro da distribuição mean (valor esperado)
   const double   sigma,          // parâmetro da distribuição sigma (desvio padrão)
   const bool     log_mode,       // cálculo do logaritmo do valor
   double&        result[]        // matriz para o valor da função densidade de probabilidade
   );

Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição normal com parâmetros mu e sigma para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.

bool  MathProbabilityDensityNormal(
   const double&  x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double   mu,             // parâmetro da distribuição mean (valor esperado)
   const double   sigma,          // parâmetro da distribuição sigma (desvio padrão)
   double&        result[]        // matriz para o valor da função densidade de probabilidade
   );

Parâmetros

x

[in]  Valor da variável aleatória.

x[]

[in]  Matriz com valores da variável aleatória.

mu

[in]  Parâmetro da distribuição mean (valor esperado).

sigma

[in]  Parâmetro da distribuição sigma (desvio padrão).

log_mode

[in]  Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.

error_code

[out]  Variável para obter o código de erro.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores da função densidade de probabilidade.