- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
- MathCumulativeDistributionNoncentralBeta
- MathQuantileNoncentralBeta
- MathRandomNoncentralBeta
- MathMomentsNoncentralBeta
MathQuantileNoncentralBeta
通过a，b和lambda参数，计算随机变量probability出现概率的逆非中心Beta分布的概率分布函数值。出错情况下它返回NaN。
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
通过a，b和lambda参数，计算随机变量probability出现概率的逆非中心Beta分布的概率分布函数值。出错情况下它返回NaN。
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
对于指定概率值的probability[]数组，函数通过a，b和lambda参数计算逆非中心Beta分布的概率分布函数值。出错情况下它返回false。R语言的qbeta()模拟。
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
对于指定概率值的probability[]数组，函数通过a，b和lambda参数计算逆非中心Beta分布的概率分布函数值。出错情况下它返回false。
|
bool MathQuantileNoncentralBeta(
参数
概率
[in] 随机变量值概率。
probability[]
[in] 随机变量概率值数组。
a
[in] Beta分布的第一个参数(shape1)。
b
[in] Beta分布的第二个参数(shape2)。
lambda
[in] 非中心参数。
tail
[in] 计算标识，如果false，则执行1.0-概率的计算。
log_mode
[in] 计算标识，如果log_mode=true，则执行Exp(probability)计算。
error_code
[out] 获得错误代码的变量。
result[]
[out] 四分位数值数组。