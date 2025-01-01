文档部分
通过a，b和lambda参数，计算随机变量probability出现概率的逆非中心Beta分布的概率分布函数值。出错情况下它返回NaN

double  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double  probability,    // 随机变量出现的概率值
   const double  a,              //Beta分布的第一个参数 (shape1) 
   const double  b,              //Beta分布的第二个参数 (shape2)
   const double  lambda,         // 非中心参数
   const bool    tail,           // 计算标识，如果false，则执行1.0-概率的计算
   const bool    log_mode,       //计算标识，如果log_mode=true，则执行Exp(probability)计算
   int&          error_code      // 存储错误代码的变量
   );

通过a，b和lambda参数，计算随机变量probability出现概率的逆非中心Beta分布的概率分布函数值。出错情况下它返回NaN

double  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double  probability,    // 随机变量出现的概率值
   const double  a,              //Beta分布的第一个参数 (shape1) 
   const double  b,              //Beta分布的第二个参数 (shape2)
   const double  lambda,         // 非中心参数
   int&          error_code      // 存储错误代码的变量
   );

对于指定概率值的probability[]数组，函数通过a，b和lambda参数计算逆非中心Beta分布的概率分布函数值。出错情况下它返回false。R语言的qbeta()模拟。

double  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double&  probability[],  // 随机变量概率值数组
   const double  a,              //Beta分布的第一个参数 (shape1) 
   const double  b,              //Beta分布的第二个参数 (shape2)
   const double  lambda,         // 非中心参数
   const bool    tail,           // 计算标识，如果false，则执行1.0-概率的计算
   const bool    log_mode,       //计算标识，如果log_mode=true，则执行Exp(probability)计算
   double&       result[]        // 四分位数值数组
   );

对于指定概率值的probability[]数组，函数通过a，b和lambda参数计算逆非中心Beta分布的概率分布函数值。出错情况下它返回false。

bool  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double& probability[],  // 随机变量概率值数组
   const double  a,              //Beta分布的第一个参数 (shape1) 
   const double  b,              //Beta分布的第二个参数 (shape2)
   const double  lambda,         // 非中心参数
   double&       result[]        // 四分位数值数组
   );

