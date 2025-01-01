MathQuantileNoncentralBeta

Calcule la valeur de la fonction de distribution des probabilités inverses de la distribution bêta non centrale avec les paramètres a, b et lambda pour la probabilité d'occurence d'une probabilité variable aléatoire. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantileNoncentralBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileNoncentralBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

const double lambda,

int& error_code

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution inverse de la distribution beta non centrale avec les paramètres a, b et lambda En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qbeta() dans R.

double MathQuantileNoncentralBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité inverse de la distribution beta non centrale avec les paramètres a, b et lambda. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathQuantileNoncentralBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& result[]

);

Paramètres

probability

[in] Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

a

[in] Le premier paramètre de la distribution beta (shape1).

b

[in] Le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2).

lambda

[in] Paramètre de noncentralité.

tail

[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs des quantiles.