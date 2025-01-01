DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution bêta non centraleMathQuantileNoncentralBeta 

MathQuantileNoncentralBeta

Calcule la valeur de la fonction de distribution des probabilités inverses de la distribution bêta non centrale avec les paramètres a, b et lambda pour la probabilité d'occurence d'une probabilité variable aléatoire. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  a,              // le premier paramètre de la distribution beta (shape1)
   const double  b,              // le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2)
   const double  lambda,         // paramètre de noncentralité
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  a,              // le premier paramètre de la distribution beta (shape1)
   const double  b,              // le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2)
   const double  lambda,         // paramètre de noncentralité
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution inverse de la distribution beta non centrale avec les paramètres a, b et lambda En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qbeta() dans R.

double  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double&  probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  a,              // le premier paramètre de la distribution beta (shape1)
   const double  b,              // le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2)
   const double  lambda,         // paramètre de noncentralité
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité inverse de la distribution beta non centrale avec les paramètres a, b et lambda. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathQuantileNoncentralBeta(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  a,              // le premier paramètre de la distribution beta (shape1)
   const double  b,              // le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2)
   const double  lambda,         // paramètre de noncentralité
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Paramètres

probability

[in]  Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in]  Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

a

[in]  Le premier paramètre de la distribution beta (shape1).

b

[in]  Le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2).

lambda

[in]   Paramètre de noncentralité.

tail

[in]   Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in]  Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs des quantiles.

 