MathQuantileNoncentralBeta
Calcule la valeur de la fonction de distribution des probabilités inverses de la distribution bêta non centrale avec les paramètres a, b et lambda pour la probabilité d'occurence d'une probabilité variable aléatoire. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathQuantileNoncentralBeta(
double MathQuantileNoncentralBeta(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution inverse de la distribution beta non centrale avec les paramètres a, b et lambda En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qbeta() dans R.
double MathQuantileNoncentralBeta(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité inverse de la distribution beta non centrale avec les paramètres a, b et lambda. En cas d'erreur, retourne false.
bool MathQuantileNoncentralBeta(
Paramètres
probability
[in] Probabilité de la variable aléatoire.
probability[]
[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.
a
[in] Le premier paramètre de la distribution beta (shape1).
b
[in] Le deuxième paramètre de la distribution beta (shape2).
lambda
[in] Paramètre de noncentralité.
tail
[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.
log_mode
[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs des quantiles.