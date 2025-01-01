- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
MathQuantileNoncentralBeta
Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità inversa della distribuzione beta non centrale con i parametri A, B e lambda per la probabilità di occorrenza di una variabile casuale probabilità. In caso di errore restituisce NaN.
double MathQuantileNoncentralBeta(
Per lo specificato array probability[ ] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità inversa della distribuzione beta non centrale con i parametri A, B e lambda. In caso di errore restituisce false. Analogo di qbeta() in R.
double MathQuantileNoncentralBeta(
Per lo specificato array probability[ ] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità inversa della distribuzione beta non centrale con i parametri A, B e lambda. In caso di errore restituisce false.
bool MathQuantileNoncentralBeta(
Parametri
probability
[in] Valore Probabilità della variabile casuale.
probability[]
[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.
a
[in] Il primo parametro di distribuzione beta (shape1).
b
[in] Il secondo parametro di distribuzione beta (shape2).
lambda
[in] Parametro noncentralità.
tail
[in] Flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.
log_mode
[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
result[]
[out] Array con valori di quantili.