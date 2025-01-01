- MathProbabilityDensityGeometric
- MathCumulativeDistributionGeometric
- MathQuantileGeometric
- MathRandomGeometric
- MathMomentsGeometric
MathQuantileGeometric
Calcula o inverso da função de distribuição geométrica com parâmetro p para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathQuantileGeometric(
Calcula o inverso da função de distribuição geométrica com parâmetro p para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathQuantileGeometric(
Calcula o inverso da função de distribuição geométrica com parâmetro p para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qgeom() no R.
|
double MathQuantileGeometric(
Calcula o inverso da função de distribuição geométrica com parâmetro p para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false.
|
bool MathQuantileGeometric(
Parâmetros
probability
[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.
probability[]
[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.
p
[in] Parâmetro de distribuição (probabilidade de evento em uma experiência).
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
result[]
[out] Matriz com os valores dos quantis.