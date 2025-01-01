- MathProbabilityDensityGeometric
Calcula a função distribuição geométrica com parâmetro p para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathCumulativeDistributionGeometric(
Calcula a função distribuição geométrica com parâmetro p para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a pgeom() no R.
bool MathCumulativeDistributionGeometric(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
p
[in] Parâmetro de distribuição (probabilidade de evento em uma experiência).
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se tail=true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, é retornado o logaritmo natural da probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para valores da função de probabilidade.