DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaDistribuição geométricaMathCumulativeDistributionGeometric 

MathCumulativeDistributionGeometric

Calcula a função distribuição geométrica com parâmetro p para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionGeometric(
   const double  x,             // valor da variável aleatória (inteiro)
   const double  p,             // parâmetro de distribuição (probabilidade de evento em uma experiência)
   const double  tail,          // sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x
   const bool    log_mode,      // sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, é retornado o valor do logaritmo natural da probabilidade
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a função distribuição geométrica com parâmetro p para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionGeometric(
   const double  x,             // valor da variável aleatória (inteiro)
   const double  p,             // parâmetro de distribuição (probabilidade de evento em uma experiência)
   int&          error_code     // variável para registro do código de erro
   );

Calcula a função distribuição geométrica com parâmetro p para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a pgeom() no R.

bool  MathCumulativeDistributionGeometric(
   const double& x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double  p,              // parâmetro de distribuição (probabilidade de evento em uma experiência)
   const double  tail,           // sinalizador de cálculo, se for true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x
   const bool    log_mode,       // sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, é retornado o valor do logaritmo natural da probabilidade
   double&       result[]        // matriz para valores da função de probabilidade
   );

Calcula a função distribuição geométrica com parâmetro p para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.

bool  MathCumulativeDistributionGeometric(
   const double& x[],            // matriz com valores da variável aleatória
   const double  p,              // parâmetro de distribuição (probabilidade de evento em uma experiência)
   double&       result[]        // matriz para valores da função de probabilidade
   );

Parâmetros

x

[in]  Valor da variável aleatória.

x[]

[in]  Matriz com valores da variável aleatória.

p

[in]  Parâmetro de distribuição (probabilidade de evento em uma experiência).  

tail

[in]  Sinalizador de cálculo, se tail=true, é calculada a probabilidade de que a variável aleatória não será superior a x.

log_mode

[in]  Sinalizador de cálculo de logaritmo do valor, se log_mode=true, é retornado o logaritmo natural da probabilidade.

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

result[]

[out]  Matriz para valores da função de probabilidade.