MathProbabilityDensityGeometric
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição geométrica com parâmetro p para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathProbabilityDensityGeometric(
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição geométrica com parâmetro p para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathProbabilityDensityGeometric(
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição geométrica com parâmetro p para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dgeom() no R.

bool MathProbabilityDensityGeometric(
bool MathProbabilityDensityGeometric(
Calcula a função de probabilidade (probability mass function) da distribuição geométrica com parâmetro p para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.

bool MathProbabilityDensityGeometric(
bool MathProbabilityDensityGeometric(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
p
[in] Parâmetro de distribuição (probabilidade de evento em uma experiência).
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para os valores da função densidade de probabilidade.