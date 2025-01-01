DocumentaçãoSeções
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição geométrica com parâmetro p. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomGeometric(
   const double  p,              // parâmetro de distribuição (probabilidade de evento em uma experiência)
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição geométrica com parâmetro p. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rgeom() no R.

bool  MathRandomGeometric(
   const double  p,              // parâmetro de distribuição (probabilidade de evento em uma experiência)
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

p

[in]  Parâmetro de distribuição (probabilidade de evento em uma experiência).  

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

data_count

[out]  Número de dados necessários.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.