- MathProbabilityDensityGeometric
- MathCumulativeDistributionGeometric
- MathQuantileGeometric
- MathRandomGeometric
- MathMomentsGeometric
MathQuantileGeometric
Calcula el valor inverso de la función de distribución para la ley geométrica con el parámetro p para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathQuantileGeometric(
Calcula el valor inverso de la función de distribución para la ley geométrica con el parámetro p para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathQuantileGeometric(
Calcula el valor inverso de la función de distribución para la ley geométrica con el parámetro p para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qgeom() en R.
|
double MathQuantileGeometric(
Calcula el valor inverso de la función de distribución para la ley geométrica con el parámetro p para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false.
|
bool MathQuantileGeometric(
Parámetros
probability
[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.
probability[]
[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.
p
[in] Parámetro de distribución (probabilidad de aparición de un evento en una prueba).
tail
[in] Bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.
log_mode
[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
result[]
[out] Matriz con los valores de los cuantiles.