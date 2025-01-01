ДокументацияРазделы
Рассчитывает обратное значение функции распределения для геометрического закона с параметром p для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathQuantileGeometric(
   const double  probability,    // значение вероятности появления случайной величины
   const double  p,              // параметр распределения (вероятность появления события в одном опыте)
   const bool    tail,           // флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

double  MathQuantileGeometric(
   const double  probability,    // значение вероятности появления случайной величины
   const double  p,              // параметр распределения (вероятность появления события в одном опыте)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает обратное значение функции распределения для геометрического закона с параметром p для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог qgeom() в R.

double  MathQuantileGeometric(
   const double& probability[],  // массив со значениями вероятностей случайной величины
   const double  p,              // параметр распределения (вероятность появления события в одном опыте)
   const bool    tail,           // флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability
   const bool    log_mode,       // флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability)
   double&       result[]        // массив со значениями квантилей
   );

Рассчитывает обратное значение функции распределения для геометрического закона с параметром p для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false.

bool  MathQuantileGeometric(
   const double& probability[],  // массив со значениями вероятностей случайной величины
   const double  p,              // параметр распределения (вероятность появления события в одном опыте)
   double&       result[]        // массив со значениями квантилей
   );

Параметры

probability

[in]  Значение вероятности случайной величины.

probability[]

[in]  Массив со значениями вероятностей случайной величины.

p

[in]  Параметр распределения (вероятность появления события в одном опыте).  

tail

[in]  Флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.

log_mode

[in]  Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

result[]

[out]  Массив со значениями квантилей.