MathQuantileGeometric

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution pour la loi géométrique avec le paramètre p. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathQuantileGeometric(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  p,              // paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathQuantileGeometric(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  p,              // paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de la loi géométrique avec le paramètre p En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qgeom() dans R.

double  MathQuantileGeometric(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  p,              // paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de la loi géométrique avec le paramètre p En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathQuantileGeometric(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  p,              // paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Paramètres

probability

[in]  Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in]  Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

p

[in]  Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).  

tail

[in]  Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in]  Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs des quantiles.