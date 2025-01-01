MathQuantileGeometric

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution pour la loi géométrique avec le paramètre p. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantileGeometric(

const double probability,

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileGeometric(

const double probability,

const double p,

int& error_code

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de la loi géométrique avec le paramètre p En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qgeom() dans R.

double MathQuantileGeometric(

const double& probability[],

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de la loi géométrique avec le paramètre p En cas d'erreur, retourne false.

bool MathQuantileGeometric(

const double& probability[],

const double p,

double& result[]

);

Paramètres

probability

[in] Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

p

[in] Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).

tail

[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs des quantiles.