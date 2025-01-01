DocumentazioneSezioni
MathQuantileGeometric

Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per legge geometrica con parametro P. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantileGeometric(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  p,              // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per legge geometrica con parametro P. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantileGeometric(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  p,              // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per lo specificato array probabilità[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per legge geometrica con parametro P. In caso di errore restituisce false. Analogo di qgeom() in R.

double  MathQuantileGeometric(
   const double& probability[],  // array con i valori della proabilità della variabile random
   const double  p,              // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Per lo specificato array probabilità[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per legge geometrica con parametro P. In caso di errore restituisce false.

bool  MathQuantileGeometric(
   const double& probability[],  // array i valori della probabilità della variabile random
   const double  p,              // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Parametri

probability

[in] Valore Probabilità della variabile casuale.

probability[]

[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.

p

[in] parametro della distribuzione (probabilità o il verificarsi dell'evento in un test).  

tail

[in]  Flag del calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.

log_mode

[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).

error_code

[out] Variabile per ottenere il codice di errore.

result[]

[out] Array con valori di quantili. 