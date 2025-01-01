- MathProbabilityDensityGeometric
- MathCumulativeDistributionGeometric
- MathQuantileGeometric
- MathRandomGeometric
- MathMomentsGeometric
MathMomentsGeometric
Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição geométrica com parâmetro p.
|
double MathMomentsGeometric(
Parâmetros
p
[in] Parâmetro de distribuição (probabilidade de evento em uma experiência).
mean
[out] Variável para obter o valor médio.
variance
[out] Variável para obter a dispersão.
skewness
[out] Variável para obter a obliquidade.
kurtosis
[out] Variável para obter a curtose.
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
Valor de retorno
Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.