- MathProbabilityDensityGeometric
- MathCumulativeDistributionGeometric
- MathQuantileGeometric
- MathRandomGeometric
- MathMomentsGeometric
MathQuantileGeometric
Berechnet die Umkehrfunktion der geometrische Verteilung für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability mit dem Parameter p. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.
|
double MathQuantileGeometric(
Berechnet die Umkehrfunktion der geometrische Verteilung für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability mit dem Parameter p. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.
|
double MathQuantileGeometric(
Berechnet die Umkehrfunktion der geometrischen Verteilung für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte mit dem Parameter p. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qgeom() in R.
|
double MathQuantileGeometric(
Berechnet die Umkehrfunktion der geometrischen Verteilung für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte mit dem Parameter p. Im Fehlerfall retourniert false.
|
bool MathQuantileGeometric(
Parameter
probability
[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.
probability[]
[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.
p
[in] Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test).
tail
[in] Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.
log_mode
[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit der Werten der Quantile.