MathQuantileGeometric

Berechnet die Umkehrfunktion der geometrische Verteilung für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability mit dem Parameter p. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileGeometric(

const double probability,

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileGeometric(

const double probability,

const double p,

int& error_code

);

Berechnet die Umkehrfunktion der geometrischen Verteilung für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte mit dem Parameter p. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qgeom() in R.

double MathQuantileGeometric(

const double& probability[],

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet die Umkehrfunktion der geometrischen Verteilung für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte mit dem Parameter p. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathQuantileGeometric(

const double& probability[],

const double p,

double& result[]

);

Parameter

probability

[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

p

[in] Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test).

tail

[in] Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit der Werten der Quantile.