Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikGeometrische VerteilungMathQuantileGeometric 

MathQuantileGeometric

Berechnet die Umkehrfunktion der geometrische Verteilung für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability mit dem Parameter p. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double  MathQuantileGeometric(
   const double  probability,    // Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test)
   const bool    tail,           // Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet
   const bool    log_mode,       // Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

double  MathQuantileGeometric(
   const double  probability,    // Der Wert der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Zufallsvariablen
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test)
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet die Umkehrfunktion der geometrischen Verteilung für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte mit dem Parameter p. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qgeom() in R.

double  MathQuantileGeometric(
   const double& probability[],  // Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test)
   const bool    tail,           // Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet
   const bool    log_mode,       // Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet
   double&       result[]        // Array mit der Werten der Quantile
   );

Berechnet die Umkehrfunktion der geometrischen Verteilung für die im Array probability[] angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte mit dem Parameter p. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathQuantileGeometric(
   const double& probability[],  // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test)
   double&       result[]        // Array mit der Werten der Quantile
   );

Parameter

probability

[in]  Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in]   Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

p

[in]  Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test).  

tail

[in]  Flag, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in]  Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array mit der Werten der Quantile.