DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione geometricaMathCumulativeDistributionGeometric 

MathCumulativeDistributionGeometric

Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità per legge geometrica con parametro P per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionGeometric(
   const double  x,             // valore della variabile random (integer)
   const double  p,             // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   const bool    tail,          // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,      // flag per calcolare il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità per legge geometrica con parametro P per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathCumulativeDistributionGeometric(
   const double  x,             // valore della variabile random (integer)
   const double  p,             // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   int&          error_code     // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità per legge geometrica con il parametro P per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo dipgeom() in R.

bool  MathCumulativeDistributionGeometric(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  p,              // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se true, allora viene calcolata la probabilità della variabile random non eccedente x
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo del logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità per legge geometrica con il parametro P per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false.

bool  MathCumulativeDistributionGeometric(
   const double& x[],            // array con i valori della variabile random
   const double  p,              // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   double&       result[]        // array per i valori della funzione di probabilità
   );

Parametri

x

[in]  Valore della variabile random.

x[]

[in]  Array con i valori della variabile random.

p

[in] parametro della distribuzione (probabilità o il verificarsi dell'evento in un test).  

tail

[in] Flag di calcolo, se è true, allora viene calcolata la probabilità di variabile casuale non superiore x.

log_mode

[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore, se log_mode=true, allora viene calcolato il logaritmo naturale della probabilità.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out] Array per i valori della funzione di probabilità.