MathCumulativeDistributionGeometric

Рассчитывает функцию распределения для геометрического закона с параметром p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionGeometric(

const double x,

const double p,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionGeometric(

const double x,

const double p,

int& error_code

);

Рассчитывает функцию распределения для геометрического закона с параметром p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pgeom() в R.

bool MathCumulativeDistributionGeometric(

const double& x[],

const double p,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Рассчитывает функцию распределения для геометрического закона с параметром p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionGeometric(

const double& x[],

const double p,

double& result[]

);

Параметры

x

[in] Значение случайной величины.

x[]

[in] Массив со значениями случайной величины.

p

[in] Параметр распределения (вероятность появления события в одном опыте).

tail

[in] Флаг расчета, если tail=true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.

log_mode

[in] Флаг расчета логарифма значения, если log_mode=true, то рассчитывается натуральный логарифм вероятности.

error_code

[out] Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out] Массив для значений функции вероятности.