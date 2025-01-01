- MathProbabilityDensityGeometric
MathCumulativeDistributionGeometric
Рассчитывает функцию распределения для геометрического закона с параметром p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathCumulativeDistributionGeometric(
Рассчитывает функцию распределения для геометрического закона с параметром p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pgeom() в R.
bool MathCumulativeDistributionGeometric(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
p
[in] Параметр распределения (вероятность появления события в одном опыте).
tail
[in] Флаг расчета, если tail=true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения, если log_mode=true, то рассчитывается натуральный логарифм вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции вероятности.