Calcula la función de distribución para la ley geométrica con el parámetro p para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
double MathCumulativeDistributionGeometric(
Calcula la función de distribución para la ley geométrica con el parámetro p para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de pgeom() en R.
bool MathCumulativeDistributionGeometric(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
p
[in] Parámetro de distribución (probabilidad de aparición de un evento en una prueba).
tail
[in] Bandera para calcular, si tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.