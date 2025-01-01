- MathProbabilityDensityGeometric
Bir rassal x değişkeni için, geometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini p parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathCumulativeDistributionGeometric(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, geometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini p parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipgeom() fonksiyonunun analoğu
bool MathCumulativeDistributionGeometric(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
p
[in] Dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı).
tail
[in] Hesplama bayrağı, 'tail=true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır</t5>
log_mode
[in] Değerin logaritmasının hesaplanma şekli için bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.