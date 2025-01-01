DokümantasyonBölümler
Bir rassal x değişkeni için, geometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini p parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathCumulativeDistributionGeometric(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri (tamsayı)
   const double  p,             // dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı)
   const bool    tail,          // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,      // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

double  MathCumulativeDistributionGeometric(
   const double  x,             // rassal değişkenin değeri (tamsayı)
   const double  p,             // dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı)
   int&          error_code     // hata kodu değişkeni
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, geometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini p parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekipgeom() fonksiyonunun analoğu

bool  MathCumulativeDistributionGeometric(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  p,              // dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı)
   const bool    tail,           // hesplama bayrağı, 'true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır
   const bool    log_mode,       // değerin logaritmasını hesapla. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, geometrik dağılımın olasılık fonksiyonunun değerini p parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool  MathCumulativeDistributionGeometric(
   const double& x[],            // rassal değişkenin değerlerini içeren dizi
   const double  p,              // dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı)
   double&       result[]        //olasılık fonksiyonu değerlerinin dizisi
   );

Parametreler

x

[in]  Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in]  Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

p

[in]  Dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı).  

tail

[in]  Hesplama bayrağı, 'tail=true' ise, x'i aşmayan rassal değişkenin olasılığı hesaplanır</t5>

log_mode

[in]  Değerin logaritmasının hesaplanma şekli için bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.