MathCumulativeDistributionGeometric
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der geometrische Verteilung mit dem Parameter p für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathCumulativeDistributionGeometric(
|
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der geometrische Verteilung mit dem Parameter p für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pgeom() in R.
|
bool MathCumulativeDistributionGeometric(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der geometrische Verteilung mit dem Parameter p für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.
|
bool MathCumulativeDistributionGeometric(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
p
[in] Parameter der Verteilung (Wahrscheinlichkeit des Auftretens in einem Test).
tail
[in] Flag der Berechnung, wenn tail=true, dann wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Zuvallsvariable nicht größer als x ist.
log_mode
[in] Parameter der Berechnung des Logarithmus, log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.