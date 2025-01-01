- MathProbabilityDensityBinomial
- MathCumulativeDistributionBinomial
- MathQuantileBinomial
- MathRandomBinomial
- MathMomentsBinomial
MathRandomBinomial
Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição binomial com parâmetros n e p. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathRandomBinomial(
Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição binomial com parâmetros n e p. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rweibull() no R.
bool MathRandomBinomial(
Parâmetros
n
[in] Parâmetro de distribuição (número de testes).
p
[in] Parâmetro de distribuição (probabilidade de sucesso para cada teste).
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
data_count
[out] Número de dados necessários.
result[]
[out] Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.