DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaDistribuição binomialMathRandomBinomial 

MathRandomBinomial

Gera um número pseudo-aleatório distribuído de acordo com a distribuição binomial com parâmetros n e p. Em caso de erro, retorna NaN.

double  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // parâmetro de distribuição (número de testes)
   const double  p,              // parâmetro de distribuição (probabilidade de sucesso para cada teste)
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Gera números pseudo-aleatórios distribuídos de acordo com a distribuição binomial com parâmetros n e p. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a rweibull() no R.

bool  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // parâmetro de distribuição (número de testes)
   const double  p,              // parâmetro de distribuição (probabilidade de sucesso para cada teste)
   const int     data_count,     // número de dados necessários
   double&       result[]        // matriz com os valores dos números pseudo-aleatórios
   );

Parâmetros

n

[in]  Parâmetro de distribuição (número de testes).

p

[in]  Parâmetro de distribuição (probabilidade de sucesso para cada teste).

error_code

[out]  Variável para registro do código de erro.

data_count

[out]  Número de dados necessários.

result[]

[out]  Matriz para obter os valores dos números pseudo-aleatórios.