DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione binomialeMathRandomBinomial 

MathRandomBinomial

Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione binomiale con i parametri N e P. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // parametro della distribuzione (numero di tests)
   const double  p,              // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuiti secondo la legge di distribuzione binomiale con i parametri N e P. In caso di errore restituisce false. Analogo di rbinom() in R.

bool  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // parametro della distribuzione (numero di tests)
   const double  p,              // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array con i valori delle variabili pseudocasuali
   );

Parametri

n

[in] Parametro della distribuzione (numero di test).

p

[in] parametro della distribuzione (probabilità o il verificarsi dell'evento in un test).

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

data_count

[out]  Ammontare dei dati richiesti.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.