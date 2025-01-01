- MathProbabilityDensityBinomial
- MathCumulativeDistributionBinomial
- MathQuantileBinomial
- MathRandomBinomial
- MathMomentsBinomial
MathRandomBinomial
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione binomiale con i parametri N e P. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathRandomBinomial(
Genera variabili pseudocasuali distribuiti secondo la legge di distribuzione binomiale con i parametri N e P. In caso di errore restituisce false. Analogo di rbinom() in R.
|
bool MathRandomBinomial(
Parametri
n
[in] Parametro della distribuzione (numero di test).
p
[in] parametro della distribuzione (probabilità o il verificarsi dell'evento in un test).
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.