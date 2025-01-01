- MathProbabilityDensityBinomial
MathQuantileBinomial
Calcula o inverso da função de distribuição binomial com parâmetros n e p para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathQuantileBinomial(
|
double MathQuantileBinomial(
Calcula o inverso da função de distribuição binomial com parâmetros n e p para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qbinom() no R.
|
double MathQuantileBinomial(
|
bool MathQuantileBinomial(
Parâmetros
probability
[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.
probability[]
[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.
n
[in] Parâmetro de distribuição (número de testes).
p
[in] Parâmetro de distribuição (probabilidade de sucesso para cada teste).
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
result[]
[out] Matriz com os valores dos quantis.