Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución binomialMathRandomBinomial 

MathRandomBinomial

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución binominal negativa con los parámetros n y p. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // parámetro de distribución (número de pruebas)
   const double  p,              // parámetro de distribución (probabilidad de éxito para cada prueba)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según  la ley de distribución binominal negativa con los parámetros n y p. En caso de error, retorna false. Análogo de rnbinom() en R.

bool  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // parámetro de distribución (número de pruebas)
   const double  p,              // parámetro de distribución (probabilidad de éxito para cada prueba)
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

n

[in]  Parámetro de distribución (número de pruebas).

p

[in]  Parámetro de distribución (probabilidad de éxito para cada prueba).

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

data_count

[out]  Número de datos necesarios.

result[]

[out]  Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.