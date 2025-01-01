- MathProbabilityDensityBinomial
Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución binominal negativa con los parámetros n y p. En caso de error, retorna NaN.
double MathRandomBinomial(
Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de distribución binominal negativa con los parámetros n y p. En caso de error, retorna false. Análogo de rnbinom() en R.
bool MathRandomBinomial(
Parámetros
n
[in] Parámetro de distribución (número de pruebas).
p
[in] Parámetro de distribución (probabilidad de éxito para cada prueba).
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
data_count
[out] Número de datos necesarios.
result[]
[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.