- MathProbabilityDensityBinomial
- MathCumulativeDistributionBinomial
- MathQuantileBinomial
- MathRandomBinomial
- MathMomentsBinomial
MathRandomBinomial
n ve p parametrelerini kullanarak, binomial dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathRandomBinomial(
n ve p parametrelerini kullanarak, binomial dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirweibull() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathRandomBinomial(
Parametreler
n
[in] Dağılım parametresi (deney sayısı).
p
[in] Dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı).
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
data_count
[out] İstenen veri miktarı.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.