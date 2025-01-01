DokümantasyonBölümler
n ve p parametrelerini kullanarak, binomial dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // dağılım parametresi (deney sayısı)
   const double  p,              // dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı)
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

n ve p parametrelerini kullanarak, binomial dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirweibull() fonksiyonunun analoğu

bool  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // dağılım parametresi (deney sayısı)
   const double  p,              // dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı)
   const int     data_count,     // istenen veri miktarı
   double&       result[]        // pseudo-rassal değişkenlerin dizisi
   );

Parametreler

n

[in]  Dağılım parametresi (deney sayısı).

p

[in]  Dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı).

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

data_count

[out]  İstenen veri miktarı.

result[]

[out]  Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.