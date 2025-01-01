MathRandomBinomial

n ve p parametrelerini kullanarak, binomial dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathRandomBinomial(

const double n,

const double p,

int& error_code

);

n ve p parametrelerini kullanarak, binomial dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirweibull() fonksiyonunun analoğu

bool MathRandomBinomial(

const double n,

const double p,

const int data_count,

double& result[]

);

Parametreler

n

[in] Dağılım parametresi (deney sayısı).

p

[in] Dağılım parametresi (tek deneme için olayın gerçekleşme olasılığı).

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

data_count

[out] İstenen veri miktarı.

result[]

[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.