- MathProbabilityDensityBinomial
- MathCumulativeDistributionBinomial
- MathQuantileBinomial
- MathRandomBinomial
- MathMomentsBinomial
n 및 p 매개변수를 사용하여 이항 분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
double MathRandomBinomial(
n 및 p 매개변수를 사용하여 이항 분포의 법칙에 따라 분포하는 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rweibull()의 아날로그.
bool MathRandomBinomial(
매개변수
n
[in] 분포의 매개변수(테스트 수).
p
[in] 분포의 매개변수(한 테스트에서 사건 발생 확률).
error_code
[out] 오류 코드를 저장할 변수.
data_count
[out] 필요한 데이터의 양.
result[]
[out] 의사 난수 변수의 값을 얻기 위한 배열.