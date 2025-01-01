MathRandomBinomial

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution normale avec les paramètres n et p. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathRandomBinomial(

const double n,

const double p,

int& error_code

);

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution binomiale avec les paramètres n et p. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rbinom() dans R.

bool MathRandomBinomial(

const double n,

const double p,

const int data_count,

double& result[]

);

Paramètres

n

[in] Paramètre de la distribution (nombre de tests).

p

[in] Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out] Quantité de données nécessaires.

result[]

[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.