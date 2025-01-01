DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution binomialeMathRandomBinomial 

MathRandomBinomial

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution normale avec les paramètres n et p. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // paramètre de la distribution (nombre de tests)
   const double  p,              // paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution binomiale avec les paramètres n et p. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rbinom() dans R.

bool  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // paramètre de la distribution (nombre de tests)
   const double  p,              // paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test)
   const int     data_count,     // quantité de données nécessaires
   double&       result[]        // tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

n

[in]  Paramètre de la distribution (nombre de tests).

p

[in]  Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out]  Quantité de données nécessaires.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.