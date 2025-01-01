- MathProbabilityDensityBinomial
- MathCumulativeDistributionBinomial
- MathQuantileBinomial
- MathRandomBinomial
- MathMomentsBinomial
MathRandomBinomial
Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution normale avec les paramètres n et p. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathRandomBinomial(
Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution binomiale avec les paramètres n et p. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rbinom() dans R.
|
bool MathRandomBinomial(
Paramètres
n
[in] Paramètre de la distribution (nombre de tests).
p
[in] Paramètre de la distribution (probabilité ou occurrence de l'évènement dans un test).
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.