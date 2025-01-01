DokumentationKategorien
MathRandomBinomial

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Binomialverteilung mit den Parametern n und p. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests)
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test)
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Binomialverteilung mit den Parametern n und p. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rweibull() in R.

bool  MathRandomBinomial(
   const double  n,              // Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests)
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test)
   const int     data_count,     // Anzahl der benötigten Daten
   double&       result[]        // Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen
   );

Parameter

n

[in]  Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests).

p

[in]  Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test).

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

data_count

[out]  Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.