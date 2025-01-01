MathRandomBinomial

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Binomialverteilung mit den Parametern n und p. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathRandomBinomial(

const double n,

const double p,

int& error_code

);

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Binomialverteilung mit den Parametern n und p. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rweibull() in R.

bool MathRandomBinomial(

const double n,

const double p,

const int data_count,

double& result[]

);

Parameter

n

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests).

p

[in] Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test).

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

data_count

[out] Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.