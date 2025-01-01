- MathProbabilityDensityBinomial
- MathCumulativeDistributionBinomial
- MathQuantileBinomial
- MathRandomBinomial
- MathMomentsBinomial
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Binomialverteilung mit den Parametern n und p. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathRandomBinomial(
Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Binomialverteilung mit den Parametern n und p. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rweibull() in R.
bool MathRandomBinomial(
Parameter
n
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests).
p
[in] Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test).
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.